DTÖ: Küresel ticaret, 2023'te yavaşlayacak

Örgüt, gelecek yıla dair öngörüsünü yüzde 1'e düşürdü. Yapılan açıklamada, "Artan ithalat faturaları, gıda güvensizliğine ve sıkıntılı borçlara yol açabilir" uyarısında bulunuldu.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), küresel ticarete ilişkin beklentilerini paylaştı.

DTÖ, konuyla ilgili ekim ayına dair raporunu yayınladı.

Örgüt, raporda, 2022 için küresel mal ticaretine ilişkin büyüme beklentisini 0,5 puanlık artışla yüzde 3,5’e yükseltti.

2023 tahmini yüzde 1'e indirildi

Bunun yanında büyük ekonomilerde farklı sebeplerle büyümenin yavaşlamasının ithalat talebini azaltacağı beklentisiyle 2023'e yönelik tahmin ise yüzde 3,4'ten yüzde 1’e indirildi.

Raporda, “Avrupa'da Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan yüksek enerji fiyatları, hane halkı harcamalarını baskılayarak ve üretim maliyetlerini artıracaktır.

ABD’de para politikasında sıkılaştırma konut, motorlu taşıtlar ve sabit sermaye yatırımı gibi alanlarda faize duyarlı harcamaları darbeleyecek.” denildi.

"Gıda güvensizliğine ve sıkıntılı borçlara yol açabilir"

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin’in zayıf dış taleple birlikte koronavirüs salgını ve üretim kesintileriyle mücadeleye devam ettiğine yer verilen raporda, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Son olarak, akaryakıt, gıda ve gübre için artan ithalat faturaları, gelişmekte olan ülkelerde gıda güvensizliğine ve sıkıntılı borçlara yol açabilir."

DTÖ'nün yaptığı tahminler

Öte yandan, tahminler üzerinde yüksek belirsizlik olduğunu belirten DTÖ, mal ticareti büyümesinin, bu yıl için yüzde 2,0 ila yüzde 4,9 düzeyinde, 2023 için ise aşağı yönlü riskler yaşanırsa yüzde 2,8 küçülme, olumlu gelişmeler yaşanırsa yüzde 4,6 büyüme şeklinde gerçekleşebileceğini öngördü.

AA'nın haberine göre, raporda, DTÖ'nün küresel GSYH büyüme tahmini ise bu yıl için yüzde 2,8’de sabit tutulurken, 2023 için yüzde 3,3'ten yüzde 2,3'e düşürüldü.

Hükümetlere uyarı: Uluslararası ticarete engeller koymayın

DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, rapora ilişkin değerlendirmesinde, hükümetlere uluslararası ticarete engeller koymamaları konusunda uyarıda bulunarak, küresel tedarik zincirlerinden çekilmenin enflasyonist baskıyı artıracağı, ekonomik büyümeyi sınırlayacağı ve refahı daraltacağını vurguladı.