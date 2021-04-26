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- DTÖ, 'yoksul ülkelere aşı ihracatı yapın' çağrısı yaptı
DTÖ, 'yoksul ülkelere aşı ihracatı yapın' çağrısı yaptı
DTÖ Genel Direktörü Okonjo-Iweala, koronavirüs aşısını henüz paylaşmayan veya ihraç etmeyen ülkeleri, bunu mümkün olan en kısa sürede yapmaya çağırdı.
- AA
- 26.04.2021 - 15:32
- Güncelleme : 26.04.2021 - 15:41
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Avrupa Komisyonu tarafından çevrim içi düzenlenen "Ticaret Politikası" konulu etkinlikte konuştu.
"AŞI MİLLİYETÇİLİĞİ VE EŞİTSİZLİĞİ İŞE YARAMIYOR"
Aşı milliyetçiliği ve eşitsizliğin işe yaramadığını belirten Okonjo-Iweala, "Koronavirüs aşısını henüz paylaşmayan veya ihraç etmeyen ülkeleri bunu mümkün olan en kısa sürede yapmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.
BİRLEŞİK KRALLIK VE ABD'DEKİ AŞILARIN YOKSUL ÜLKELERE İHRACI
Okonjo-Iweala, Birleşik Krallık ve ABD'deki aşıların bir kısmının yoksul ülkelere ihraç edilmesinin "harika" sonuçlar doğuracağını ifade ederek, "Bence bunu yapmaya hazırlanıyorlar." dedi.