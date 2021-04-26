DTÖ, 'yoksul ülkelere aşı ihracatı yapın' çağrısı yaptı

DTÖ Genel Direktörü Okonjo-Iweala, koronavirüs aşısını henüz paylaşmayan veya ihraç etmeyen ülkeleri, bunu mümkün olan en kısa sürede yapmaya çağırdı.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Avrupa Komisyonu tarafından çevrim içi düzenlenen "Ticaret Politikası" konulu etkinlikte konuştu.

"AŞI MİLLİYETÇİLİĞİ VE EŞİTSİZLİĞİ İŞE YARAMIYOR"

Aşı milliyetçiliği ve eşitsizliğin işe yaramadığını belirten Okonjo-Iweala, "Koronavirüs aşısını henüz paylaşmayan veya ihraç etmeyen ülkeleri bunu mümkün olan en kısa sürede yapmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

BİRLEŞİK KRALLIK VE ABD'DEKİ AŞILARIN YOKSUL ÜLKELERE İHRACI

Okonjo-Iweala, Birleşik Krallık ve ABD'deki aşıların bir kısmının yoksul ülkelere ihraç edilmesinin "harika" sonuçlar doğuracağını ifade ederek, "Bence bunu yapmaya hazırlanıyorlar." dedi.