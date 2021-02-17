DTÖ'nün ilk Afrikalı ve kadın genel direktörü: Ngozi Okonjo-Iweala

Dünya Ticaret Örgütü'nün ilk kadın ve Afrikalı genel direktörü olan Ngozi Okonjo-Iweala, ekonomi alanındaki uluslararası tecrübesi ve renkli kişiliğiyle dikkati üzerine çekiyor.

Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) genel direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Nijerya'nın Delta eyaletinde 13 Haziran 1954'te kraliyet ailesi içerisinde dünyaya geldi. Okonjo-Iweala, orta ve lise eğitimini Nijerya'da tamamladıktan sonra 1973'te Harvard Üniversitesi'nde ekonomi bölümüne başladı.

EKONOMİ VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİ VAR

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Harvard'da ekonomi üzerine tamamlayan Okonjo-Iweala, 1981'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde doktorasını yaptı. Ayrıca Okonjo-Iweala, 15 uluslararası üniversiteden fahri doktora unvanı aldı.

DÜNYA BANKASI'NDA ÇALIŞTI

Okonjo-Iweala, 25 yıl boyunca Dünya Bankası'nda kalkınma ekonomisti olarak görev yaptı.

NİJERYA'NIN İLK KADIN MALİYE VE DIŞİŞLERİ BAKANI OLDU

Dönemin Nijerya Devlet Başkanı Olusegun Obasanjo hükümetinde ülkenin ilk kadın maliye bakanı olarak atanan Okonjo-Iweala, 2003-2006 yıllarında bu görevini sürdürdü.

2006'da kısa süreliğine dışişleri bakanlığı görevini üstlenen Okonjo-Iweala, 2007-2011 yıllarında ise Dünya Bankası Operasyonlar İcra Direktörü olarak çalıştı.

Nijerya'da 2011-2015'te ülkeyi yöneten Devlet Başkanı Goodluck Jonathan döneminde ikinci kez maliye bakanı olarak atanan Okonjo-Iweala, böylece ülkede ikinci kez bakan olarak atanan ilk kadın oldu.

DÜNYA BANKASI GRUBU'NDA İLK KADIN VE SİYAH BAŞKAN ADAYI

2012'de Dünya Bankası Grubu başkanlığı için yarışan ilk kadın ve siyah aday olarak tanınan Okonjo-Iweala, o dönemde dünyanın en yüksek kalkınma finansmanı görevi için ilk gerçek çekişmeli yarışta Afrika ve başlıca gelişmekte olan ülkeler tarafından desteklendi.

81 MİLYAR DOLARLIK OPERASYONEL PORTFÖYÜN GÖZETİM SORUMLULUĞUNU ÜSTLENDİ

Okonjo-Iweala, Dünya Bankası'nın operasyonlar icra direktörlüğü görevinde, Afrika, Güney Asya, Avrupa ve Orta Asya'daki 81 milyar dolarlık operasyonel portföyün gözetim sorumluluğunu üstlendi.

2008-2009 yıllarında gıda krizi ve daha sonra mali krizler sırasında düşük gelirli ülkelere yardımcı olmak için Dünya Bankası girişimine öncülük eden Okonjo-Iweala, 2010'da ise Dünya Bankası'nın en fakir ülkeler için 49 milyar 300 milyon dolar hibe ve düşük faizli kredi sağlama programının başkanı oldu.

KÜRESEL MALİYE BAKANI SEÇİLDİ

Okonjo-Iweala, bu süreçte çeşitli uluslararası ödüller kazanırken, 2005'te Euromoney dergisi tarafından yılın "Küresel Maliye Bakanı" seçildi.

Okonjo-Iweala, halihazırda Küresel Aşı İttifakı'nın başında bulunurken aynı zamanda İngiltere'nin Standard Chartered Bankası ile Twitter şirketinin de yönetim kurulu üyesi.

DTÖ'nün ilk kadın ve Afrikalı genel direktörü olan Okonjo-Iweala, 1 Mart'ta başlayacağı görevini 31 Ağustos 2025'e kadar sürdürecek.