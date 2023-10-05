DTÖ'nün küresel ticarette 2023 büyüme tahmini düştü Savaş, enflasyon ve faiz artışı dünyanın tüm dengelerini olduğu gibi ticaretini de olumsuz etkiledi. DTÖ 2023'teki küresel ticaret beklentisi azalttı.

AA

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), küresel ticaretin görünümü ve istatistiklere ilişkin ekim ayı raporunu yayınladı.

DTÖ'ye göre 2023'te küresel ticaret azalmakla birlikte pozitif ihracat ve ithalat hacmi büyümesi 2024 yılında yeniden başlayacak.

DTÖ, 2023 için küresel mal ticaretine ilişkin büyüme beklentisini savaş, yüksek enflasyon ve faiz nedeniyle yüzde 1,7'den 0,8'e çekti.

2023 yılı için küresel mal ticareti büyümesine ilişkin tahmin, yapışık yüksek enflasyon, yüksek faiz oranları, Çin emlak piyasasındaki sıkıntılar ve Ukrayna'daki savaşın küresel ekonomik görünümü olumsuz etkilemesi üzerine azaldı.

Küresel mal ticaretinin 2024'te yüzde 3,3 artması bekleniyor

Ekonomilerin gelecek yıl istikrarlı büyümesiyle birlikte küresel mal ticaretinin 2024'te yüzde 3,3 artacağı tahmin edildi.

Örgüt, nisan ayındaki tahmininde gelecek yıl için 3,2'lik büyüme öngörmüştü.

Küresel ticaretteki yavaşla demir-çelik ticaretini etkileyecek

DTÖ raporunda, küresel ticaretteki yavaşlamanın geniş tabanlı olduğuna, başta demir-çelik, telekom ekipmanları ve tekstil olmak üzere daha fazla sayıda ülke ve ürünü kapsadığına ve ticareti etkileyecek risklerin dengeli seyrettiğine dikkat çekildi.

"Ticarette beklenen yavaşlama endişe kaynağı"

DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, rapora ilişkin değerlendirmesinde, ticarette beklenen yavaşlamanın endişe kaynağı olduğunu belirtti.

"Özellikle de yoksul ülkelerdeki insanların yaşam standartları etkilenecek"

Okonjo-Iweala'ya, bunun dünya çapında, özellikle de yoksul ülkelerdeki insanların yaşam standartlarını olumsuz etkileyebileceğini vurgulayarak şöyle konuştu:

Küresel ekonominin parçalanması bu zorlukları daha da artıracaktır. Bu nedenle DTÖ üyeleri ticarette korumacılıktan kaçınarak ve daha dirençli ve kapsayıcı bir küresel ekonomiyi teşvik ederek küresel ticaret çerçevesini güçlendirme fırsatını değerlendirmelidir. Küresel ekonomi ve özellikle de yoksul ülkelerin ekonomisi istikrarlı, açık, öngörülebilir, kurallara dayalı ve adil bir çok taraflı ticaret sistemi olmadan toparlanmakta zorlanacaktır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)