Düğün sezonu açıldı, şimdi gözler altına odaklandı

Koronavirüs kısıtlamaları kademeli normalleşmeye geçtiğinde, düğün sezonu da belirli kurallara uymak koşulu ile tekrar açıldı. Bu da aileleri altın telaşına soktu.

Düğün sezonunun kademeli olarak açılması ile birlikte nikah tarihi için kuyruklara giren gençler ve aileleri ile düğün davetlileri, takı ve hediyelik altın fiyatına odaklandı.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 521,5 liradan tamamladı.

DÜŞÜŞ DE OLSA ALTIN FİYATLARI CEP YAKIYOR

Altında sınırlı düşüşler görülse de fiyatlar yine de altın alma zorunda olanların bütçesini zorlar nitelikte.

GRAM ALTIN 519,3 LİRA

Yeni güne de değer kaybıyla başlayarak düşüşünü üst üste dördüncü güne taşıyan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 519,3 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN 856 LİRA

Aynı dakikalarda çeyrek altın 856 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 498 liradan satılıyor.

TAM ALTIN 3 BİN 422 LİRA

Diğer takı için sorulan altın fiyatları ise şöyle sıralanıyor:

22 ayar bilezik: 474,280 lira (gramı)

Tam altın: 3 bin 422,37 lira

Yarım altın: 1.711,18 lira

14 ayar altın: 302,81 lira

ONS FİYATI 1.881 DOLAR

Altının ons fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.881 dolardan alıcı buluyor.