Düğün sezonu başladı, gelinlikçilere rağbet arttı

Koronavirüs sürecinde ertelenen düğün törenlerinin hepsi düzenlenmeye başlanınca tüm yurdu hareketlilik sardı ve Van'da ise gelinlikçilerin mesaisi de 5 katına çıktı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen düğünler, yaz sezonu ile birlikte başlarken, gelin adayları da gelinlikçilere akın etti.

Koronavirüs kısıtlamaları başlamadan 7 gün önce iş yerini açan Vanlı gelinlikçi İshak Bakan, iki yıl yapalı tuttuğu dükkanında yeni sezona hazırlık yaptı.

Düğünler koronavirüs nedeniyle iptal edilmişti

Koronavirüs pandemisi nedeniyle yasaklanan birçok organizasyonlardan biri de düğünler olmuştu. Yasakların kalkması ve yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte düğün yapacak olan genç kızlar gösterişli gelinliklere ilgi gösterirken, siparişleri yetiştirmeye çalışan gelinlik ve moda evleri ise yaşanan yoğunluktan memnun.

Van'da gelinlikçilerde hareketlilik başladı

İHA'nın haberine göre, 16 yıldır gelinlik ve moda sektöründe çalıştığını ifade eden gelinlik işletmecisi Bakan, “İş yerimizi açtıktan 7 gün sonra pandeminin gelmesi ile birlikte kapattık ve bu yaklaşık iki sene sürdü. Ama şu anda bir sezonda olması gerekenin 5 katı var. 5 katını şu anda yaşıyoruz. Gelen insanlar bir gelinliği iki ya da üç defa giyiyorlar ve durmadan bir akış var. Gelinlikler ve tacı, duvağı, çiçeği, kınalısı gibi aksesuarların sürekli Van’a bir akışı söz konusu.” dedi.

"Van'da gelinlik fiyatları yarı yarıya"

Gelinlik fiyatlarının 5 bin liradan başlayıp 20 bin liraya kadar çıkabildiğini belirten Bakan, “Vatandaşlarımızın ekonomi durumunu göz önünde bulundurarak, Bursa’da sattığımız bir gelinliği burada yarı fiyatına veriyoruz. Amacımız buradaki insanlar da alabilsin, kızlarımız giysin istiyoruz. Bazen buraya gelen hanımefendiler 10 bin liralık bir gelinliği giymek istiyorlar fakat maddi durumundan dolayı giyemiyor. İşte biz buradan hiçbir zaman o kızımızı boş çıkarmıyoruz. Zararına bile olsa ona o gelinliği giydiriyoruz ve gönderiyoruz.” diye konuştu.

Gelinlikte "prenses modeli" tercih ediliyor

Şu anda genç kızların en çok prenses modeline rağbet gösterdiğini de sözlerine ekleyen Bakan, “Prenses modeli Doğu kültürüne yakın olduğu için daha çok tercih ediliyor. Biz buradan Hakkari ve Yüksekova başta olmak üzere Türkiye’nin 81 iline gönderebiliyoruz.” ifadelerine yer verdi.