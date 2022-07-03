Düğün yapacak çiftlerin altın tercihi değişti

Evlenmeye hazırlanan çiftler "set" almak yerine sadece sette yer alan kolyeyi alabiliyor.

Geleneklerimizde evlenecek çiftler kendi aralarında takı pazarlığı yaparlardı. Yüksek fiyatlardan dolayı artık o pazarlıklara konu olan takıların adedi de gramajı da çeşidi de azaldı.

Düğün yapacak çiftler, kolye ve bilezik gibi takılar yerine yatırıma yönelik altınlara yöneliyor. Altın fiyatlarındaki artış nedeniyle özellikle evlilik planı yapan çiftler, yatırım olarak daha değerli olan çeyrek, tam, ata altını gibi altınlara yöneliyor.

Eskişehir'de kuyumculuk yapan Emre Öztürk, satın alınan ürünlerin adetlerinde değil gramajlarında azalma olduğunu belirtti.

“Tercihler şu anda çiftlerin zarar etmemesi yönünde”

Eskişehir’de 15 yıldır kuyumculuk yapan Emre Öztürk, altın fiyatlarının artmasından dolayı düğün yapacak çiftlerin kararsız kaldığını dile getirdi. İşçilik maliyetlerinde de artış olduğunu vurgulayan Öztürk, “Altın fiyatlarının artması tabii ki piyasayı çok hızlı şekilde etkiledi. Özellikle düğün yapacak çiftlerin de bu konuda kararsız kaldığı aşikar.





İşçilikler arttı, bilezik daha revaçta

Çünkü fiyatların yükselmesi özellikle işçilik fiyatlarıyla beraber altının çok yüksek fiyatlara satılması demek. Bilezikler yatırım amaçlı olsa da onun haricindeki takılar, birazcık daha arka planda kalmaya başladı.

Çeyrek, tam ve Ata altını revaçta

Tercihler şu anda çiftlerin zarar etmemesi yönünde. Çiftler daha çok çeyrek, tam ve Ata altını gibi altınları tercih ediyorlar.





Çiftler kâr etmek istiyor

Çünkü geri dönüşümde birazcık daha kendilerine kâr sağlamak istiyorlar. Küçük ürünler alıp ileride bozdurdukları için bu şekilde düğünlerini geçirmeyi istiyorlar.

Adetler düştü

Set almak yerine setin artık sadece kolyesini alabiliyorlar veya bilezik 5 tane alacağı yerde şu anda 3 taneye düşürebiliyorlar.





Gramajlar azaldı

Fiyatlarının artması sadece ürünlerin adetlerinde değil gramajlarında azalma gösteriyor.” dedi.

“Altın fiyatlarının artabileceğini öngörüyoruz”

Yurt dışındaki hareketlikten dolayı altın fiyatlarının daha da artacağını öngördüğünü belirten Öztürk, “Piyasayı yurt dışındaki haraketlilikler çok hızlı bir şekilde etkilemekte. O yüzden altın fiyatları birazcık daha artabileceğini öngörüyoruz. Yatırım yapacaklarsa ziynet altınları, ata altınları gibi altınlar tercih edilebilir.” şeklinde konuştu.