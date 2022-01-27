Dul ve yetim aylığı maaş farkları yattı mı 2022? Gözler hesaplarda...

Dul ve yetim aylığı maaş farkları yattı mı 2022? Gözler hesaplarda...

Dul ve yetim aylığı alanların 2022 yılı ocak ayı zam farkları yattı mı, ne zaman yatacak sorusu binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki 2022 maaş farkları yattı mı? İşte ayrıntılar...

Emekli vatandaşların maaş farkı ödemeleri için gözler hesaplara çevrilmiş durumda.

Dul veya yetim emekli aylığı alanlar ise maaş farklarının yatacağı tarihi araştırıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklandı. Bakanlık, maaş farklarının ödeneme tarihi için ocak ayının son günlerini işaret etmişti.

Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak, bugün yattı mı? Dul-yetim aylığı maaş farkı ödendi mi? İşte ayrıntılar...

DUL YETİM MAAŞ FARKLARI YATTI MI?

Dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak Perşembe günü ödeniyor.

Ödemeler, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yapılıyor.

Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,

Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,

Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir.