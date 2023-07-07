Dün elektrik tüketiminde tüm zamanların rekorunu kırdık Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin verilerine göre dün, sıcaklıkların artmasına paralel olarak elektrik tüketiminde rekor kırıldı.

AA

Hava sıcaklıkları hızla artmaya devam ediyor.

Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte elektrik tüketimi de arttı.

Dün 1 milyon 23 bin 756 megavatsaatle tüm zamanların rekoru kırıldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 14 bin 612 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 23 bin 756 megavatsaat oldu.

Sıcaklıkların artmaya devam etmesi ve elektrik talebini artırdı

Böylece sıcaklıkların artmaya devam etmesi ve elektrik talebinin artmasıyla tüketimde tüm zamanların rekoru kırıldı.

Elektrik üretimi saat 15.00'te zirve yaptı

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 65 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 164 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada doğalgaz santralleri yer aldı

Üretimde ilk sırada yüzde 23,1 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Günlük elektrik dış ticaret verileri

Öte yandan, dün 5 bin 751 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 894 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.