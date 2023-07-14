Dün elektrik tüketimindeki rekor tazelendi

AA
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesine paralel olarak klima kullanımı ve tarımsal sulamalar arttı.
Sıcakların tetiklediği tüketim, elektrik tüketiminde zirve değerlerin görülmesine yol açtı.
Dün en düşük elektrik tüketimi saat 07.00'de gerçekleşti
Saatlik bazda dün (13 Temmuz 2023) en düşük elektrik tüketimi 33 bin 370 megavat saatle 07.00'de görüldü.
En yüksek elektrik tüketimi 15.00'te yaşandı
Elektrik üretimi
Üretimin dağılımı
Söz konusu üretimin yüzde 22,6'sı ithal kömür, yüzde 22,1'i doğalgaz ve yüzde 17,6'sı barajlı hidroelektrik santrallerinden, kalan bölümü diğer kaynaklardan karşılandı.