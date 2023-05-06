Dünya Altın Konseyi açıkladı! Küresel altın talebi ilk çeyrekte azaldı Dünya Altın Konseyi, 2023'ün ilk çeyreğindeki Altın Talebi Eğilimleri'ni açıkladı. Buna göre küresel talep 13 azalarak 1.081 ton oldu. Türkiye'de ise altına karşı küresel eğilimin tersine bir ilgi var.

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Dünya Altın Konseyi, dünyada Merkez Bankası alımlarında devam eden ivme ve yeniden canlanan Çin tüketici talebi, ETF'lerin olumsuz katkısı ve Hindistan'daki zayıflıkla tezat oluşturduğunu bildirdi.

Ocak, şubat ve mart aylarından oluşan birinci çeyrekte altın talebinin OTC (tezgah üstü piyasa) hariç yıllık yüzde 13 düşüşle 1.081 ton olduğunu belirtti.

OTC dahil, toplam altın talebi yıllık bazda yüzde 1 güçlenerek 1.174 ton olduğunu belirten kurum; OTC yatırımındaki toparlanmanın bazı alanlardaki zayıflığı telafi ettiğini açıkladı.

Konseye göre, Merkez Bankaları'ndan gelen talep çeyrek boyunca önemli bir artış yaşadı. Resmi sektör kurumları, küresel rezervlere 228 ton ekleyerek, altın alıcıları olmaya devam etti.

Külçe ve madeni para yatırımı

Külçe ve madeni para yatırımı, bazı büyük bölgesel farklılıkları gizleyerek yıllık yüzde 5 artışla 302 tona ulaştı.

Buna karşılık, ETF'lere yönelik net negatif talep, -29 ton ile mütevazı olmasına rağmen, Q1'22'de görülen büyük girişlere kıyasla yıllık bazda ciddi bir düşüş yarattı.

Küresel mücevher tüketimi

Küresel mücevher tüketimi, 478 tonda sabit kaldı. Stok oluşturmada da küresel stoklara 30 tonun biraz üzerinde eklendiğinden mücevher üretimi tüketimi aştı.

Teknoloji sektöründe altın kullanımı

Teknoloji sektöründe altın kullanımı, zorlu ekonomik ortamdan zarar görmeye devam etti. Talep 70 tona düştü.

Türkiye'nin altın talebi 5'e katlandı

Dünya Altın Konseyi verilerine göre küresel altın talebi ilk çeyrekte azalsa da Türkiye'deki altın talebi geçen yıla göre 5 kata yaklaştı.

Türkiye altın talebinde Çin'den sonra ikinci ülke olarak geliyor.

Rapora göre Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde yatırım amaçlı altın külçe ve para alımları 50,5 tonla tarihi zirvesine ulaştı.

Alımlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 400 yükseldi. Yatırımcılar altın alımı için 58 milyar lira harcadı.