Dünya Bankası: Altyapı projelerinde kamu-özel iş birliği artıyor Dünya Bankası yayınladığı rapora göre, altyapı projelerinin özelliklerene ışık tuttu.

AA

Kamu Özel Sektör İş Birliği Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Dünya Bankası'nın Altyapı Projelerinde Özel Sektör Katılımı 2022 Yıllık Raporu yayınlandı.

Dünya Bankası raporuna göre, altyapı yatırımlarında Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) projeleri artıyor ve çıkan sonuçlar trendin giderek artan yönde olduğunu gösteriyor.

Rapora göre, düşük ve orta gelirli ülkelerdeki KÖİ modeli altyapı projelerinde yatırım taahhütleri geçen yıl 2021'e kıyasla yüzde 23 arttı.

Proje sayısı 263’e ulaşırken, değeri ise 91,7 milyar Amerikan doları oldu.

"Bölgesel olarak yatırım taahhütleri"

Raporda, dünya genelindeki yatırım taahhütleri bölgesel olarak şöyle sıralandı:

Doğu Asya ve Pasifik'te geçmiş 5 yılın ortalamasını yüzde 17 geçerek 43,4 milyar dolar, Avrupa ve Orta Asya'da 33,3 milyar dolar, Latin Amerika ve Karayipler'de geçmiş 5 yıllık ortalamada yüzde 16 artış göstererek 24,3 milyar dolar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da 2021 yılındaki yatırım tutarında yüzde 214 artış göstererek 2 milyar dolar, Güney Asya'da 10 yılın en yüksek yatırım taahhüt tutarı olan 13,9 milyar dolar, Sahra Altı'da geçmiş 5 yılın ortalamasında yüzde 15 artış göstererek 4,9 milyar dolara ulaştı.

"Projelerin yüzde 85'i yenilenebilir enerji kaynakları üzerine gerçekleşti"