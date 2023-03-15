Dünya Bankası binasına 'Irkçılığa Son' afişi Dünya Bankası binasının dış cephesine, "Irkçılığa Son" afişi asıldı.

Dünya Bankası, II. Dünya Savaşı'nın ardından 1945'te "Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası" adıyla kurulan, 1947'de ise Birleşmiş Milletler'in özerk uzman kuruluşlarından biri olma özelliği kazanan ve günümüzde dünya devletlerinin 188'inin üye olduğu bir kuruluş olarak hizmet veriyor.

Yoksulluğu bitirmek

Dünya Bankası'nın dünya üzerindeki hedefinin ise "yoksulluğu bitirmek" olduğu açıklanıyor.

"End Racism"

ABD’nin Başkenti Washington DC’de bulunan Dünya Bankası merkez binasına "Irkçılığa Son" anlamına gelen "End Racism" yazılı afiş asıldı.