Dünya Bankası: Borç erteleme süresi uzatılsın

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, G20 Grubu ülkelerine, koronavirüs salgını kaynaklı krizin etkilerinin sürdüğüne dikkat çekti.

G20 ülkeleri geçen yılın sonuna doğru yaptıkları açıklamalarda, Borç Ödeme Erteleme Girişimi'nin (Debt Service Suspension Initiative-DSSI) kolaylığının süresini en azından 2021 Haziran ayına kadar uzatabileceklerini duyurmuşlardı.

HAZİRAN SONUNA KADAR 7.3 MİLYAR DOLARLIK YENİ BİR KAYNAK OLUŞTURULABİLİR

Malpass, G20 ülkelerinden gelecek böyle bir adımın, en yoksul ülkelerin, kaynaklarını pandeminin yarattığı sorunların üstesinden gelebilmek için kullanmalarına yardımcı olacağının altını çizdi. Malpass ayrıca, DSSI kapsamında 2020 sonuna kadar 5 milyar dolarlık kaynak oluşturulmasına katkı yapan ülkelere teşekkür etti ve Haziran sonuna kadar 7 milyar 300 milyon dolarlık yeni bir kaynak oluşturulabileceğini vurguladı.

“G20 ÜLKELERİNİN, DÜNYADA YOKSULLUĞUN DAHA DA DERİNLEŞMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN BORÇ ERTELEMESİ GEREKİYOR”

Malpass daha önce yaptığı bir açıklamada da G20 ülkelerinin, dünyada yoksulluğun daha da derinleşmesini önlemek için borç ertelemesi gerektiğine dikkat çekmişti.

Avrupa Birliği (AB) geçen kasım ayında, G20 ülkelerinin DSSI’e 183 milyon euroluk destek verdiğini açıkladı. Avrupa Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, kasım ayındaki açıklamasında, "Bugün Avrupa, çok taraflılığa ve borçların hafifletilmesine önemli bir katkı sağlıyor." dedi. Gentiloni, Uluslararası Para Fonu (IMF) borç erteleme fonuna yaptıklarını katkının, düşük gelirli ülkelerin borç yükleriyle başa çıkmaları konusundaki çabalarını desteklemekteki "kararlılıklarının bir başka göstergesi" olduğunu vurguladı.