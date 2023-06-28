Dünya Bankası deprem için Türkiye'ye 1 milyar dolarlık finansman paketini onayladı Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından etkilenen 11 ili yeniden kalkındırmak için yurt içinden ve yurt dışından destek yağdı. Bu süreçte Dünya Bankası da Türkiye'ye tek seferde sağladığı en büyük finansman paketini açıkladı.

AA

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin etrafındaki 11 ilke kalıcı hasara neden olmuştu.

Yılılan evler, ağır hasar alan binalar, olumsuz etkilenen yollar ve tarım arazilerindeki hasar, hesap edilemez boyuta ulaştı.

Dünya Bankası da bu yıkım sonrasında devam eden çabaların birkaç yıl süreceğini belirterek, deprem bölgesi için 1 milyar dolarlık finansman paketini onayladığını duyurdu.

Dünya Bankası'a göre devasa yıkım sonrasında önemli miktarlarda kaynak gerekecek.

Dünya bankasının desteğiyle belediye altyapısı ve sağlık hizmetlerinin yeniden tesisi ile kırsal konutların inşa ve iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Destek kırsal konutların ve temel kamu hizmetlerinin yeniden tesisi için

Dünya Bankası depremden etkilenen bölgelerde kırsal konutların ve temel kamu hizmetlerinin yeniden tesisine yardımcı olmak için Türkiye’ye sağlanacak 1 milyar dolarlık finansmanı onayladı.

Hasar gören veya tahrip olan belediye altyapısı onarılacak

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Deprem İyileştirme ve Yeniden İnşa Projesi"nin sağlık hizmetlerinin yeniden tesis edilmesine, hasar gören veya tahrip olan belediye altyapısının yeniden inşasına yardımcı olacağı ifade edildi.

Destek 11 ili kapsayacak

Proje faaliyetlerinin depremden en fazla etkilenen ve yaklaşık 14 milyon insanın yaşadığı 11 ili kapsayacağı kaydedilen açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, şu bilgileri verdi:

Dünya Bankası, depremlerin gerçekleştiği günden bu yana Türkiye’nin yanında ve afet riski yönetimi ve doğal afet sonrası yeniden inşa alanlarındaki deneyimlerini ve uzmanlık birikimini paylaşmaktadır.

"Bu yolculukta, Türkiye'nin yanında olacağız"

Bu devasa yıkım sonrasında devam eden çabaların birkaç yıl süreceğini ve önemli miktarlarda kaynak gerektireceğini iyi biliyoruz. Bu yolculukta, Türkiye'nin yanında olacağız ve etkilenen toplulukların yeniden inşasına yardım edeceğiz.

Dünya Bankası'nın Türkiye'ye tek seferde sağladığı en büyük finansman

Açıklamada, Türkiye Deprem İyileştirme ve Yeniden İnşa Projesi kapsamında 1 milyar dolarlık finansmanın onaylandığı belirtilirken bunun Dünya Bankası'nın Türkiye'ye tek seferde sağladığı en büyük finansman paketi olduğu kaydedildi.