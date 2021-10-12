Dünya Bankası: Düşük gelirli ülkelerin borçları 860 milyar dolara çıktı

Dünya Bankası raporuna göre koronavirüs salgınında ülkelerin borçları, devletlerin korumacı yaklaşımları nedeniyle ve diğer ülkelerden yapılan yardımlara rağmen artmaya devam ediyor.

Dünya Bankası, Uluslararası Borç İstatistikleri Raporu'nu yayınladı. Kurum, düşük gelirli ülkelerin borç yükünün koronavirüs salgının etkisiyle 2020'de yüzde 12 artarak 860 milyar dolarla rekor seviyeye çıktığını duyurdu.

Koronavirüs salgınına, hükümetlerin devasa mali, parasal ve finansal teşvik paketleriyle yanıt verdiği anımsatılan raporda, bu önlemlerin sağlık acil durumuna müdahaleyi, salgının etkisini azaltmayı ve ülkeleri toparlanma yoluna sokmayı amaçlarken düşük gelirli ülkelerin borç yükünü artırdığı aktarıldı.

DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELERİN BORÇLARI 2020'DE YÜZDE 12 ARTTI

Raporda, düşük gelirli ülkelerin borçlarının 2020'de yüzde 12 artarak 860 milyar dolarla rekor seviyeye çıktığı kaydedildi.

DÜŞÜK VE ORTA GELİRLİ ÜLKELERİN DIŞ BORÇ STOKLARI 2020'DE 8.7 TRİLYON DOLARA YÜKSELDİ

Salgın öncesinde bile düşük ve orta gelirli birçok ülkenin yavaşlayan ekonomik büyüme ve yüksek seviyelerdeki kamu ve dış borç ile savunmasız bir konumda olduğu belirtilen raporda, düşük ve orta gelirli ülkelerin dış borç stoklarının 2020'de yüzde 5,3 artarak 8 trilyon 700 milyar dolara yükseldiği bilgisine yer verildi.

“BORÇ SORUNU KONUSUNDA KAPSAMLI BİR YAKLAŞIMA İHTİYAÇ VAR”

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, konuya ilişkin değerlendirmesinde, borç sorunu konusunda borçların azaltılması, yeniden yapılandırılması ve şeffaflık dahil kapsamlı bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu belirtti.

“BORÇ SEVİYELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR”

Malpass, "Sürdürülebilir borç seviyeleri, ekonomik toparlanma ve yoksulluğun azaltılması için hayati önem taşıyor." ifadesini kullandı.