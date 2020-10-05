Dünya Bankası, fakir ülkeler için borç krizi uyarısında bulundu

Dünya Bankası Başkanı David Malpass'e göre, koronavirüs, yoksulluğa karşı elde edilen bazı başarıları baltaladı ve dünyada gelecek yıla kadar 150 milyon kişi yoksulluk sınırının altına düşebilir.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'a verdiği röportajda, koronavirüs salgınının dünya ekonomileri üzerindeki etkisini değerlendiren Dünya Bankası Başkanı David Malpass, koronavirüs salgınının en fakir ülkelerde bir borç krizini tetikleyebileceği uyarısı yaptı.

"GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER KORONAVİRÜSLE BİRLİKTE FİNANSAL ZORLUĞA DÜŞTÜLER"

Malpass, gelişmekte olan bazı ülkelerin koronavirüsün sebep olduğu ekonomik resesyon nedeniyle daha zayıf büyüme ve finansal zorluklarla mücadele içinde olduğunu belirtti.

Koronavirüs salgınının en fakir ülkelerde bir borç krizini tetikleyebileceği uyarısında bulunan Malpass, "Bazı ülkelerin aldıkları borcu ödeyemedikleri aşikardır. Bu nedenle borç seviyesini de düşürmeliyiz. Buna borç erteleme veya iptali denebilir. Yatırımcılar, borç iptalini de içerebilecek bir tür hafifletme sağlamaya hazır olmalıdır." ifadelerini kullandı.

“1990'LI YILLARDA YÜKSEK BORÇLU ÜLKELER İÇİN BENZER ADIMLAR ATILMIŞTI”

Malpass, 1990'lı yıllarda yüksek borçlu ülkeler için oluşturulan "Ağır Borç Yükü Altında Bulunan Yoksul Ülkelerin Borçlarını Hafifletme Girişimi" çerçevesinde de benzer adımlar atıldığını hatırlattı.

"ÖZEL BANKALAR VE YATIRIM FONLARI YETERİNCE GİRİŞİMDE BULUNMADI"

David Malpass, özel bankalar ve yatırım fonlarının, koronavirüsün etkisiyle mücadele eden ülkelerin borçları ile ilgili yeterince girişimde bulunmadığını aktararak, "Beni hayal kırıklığına uğrattılar. Ayrıca, bazı büyük Çinli kredi kuruluşları da yeterince müdahil olmalıdır." dedi.