Dünya Bankası ile deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyeli ölçülecek

Türkiye'nin, deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyelinden faydalanmak üzere Dünya Bankası ile saha hazırlık ve ölçüm çalışmaları yürüteceği bildirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Dünya Bankası ev sahipliğinde dijital ortamda düzenlenen Avrupa Birliği (AB) IPA 2 Enerji Sektörü Teknik Yardım Programı Faz 2 Projesi kapanış konferansında yaptığı konuşmasında, küresel enerji dönüşümünde somut başarılara imza atabilmek için Türkiye’nin uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliğini sürdürdüğünü dile getirdi.

"AB İLE ENTEGRASYON ÇALIŞMALARINA ÖNEM VERİLİYOR"

Bu kapsamda Bakanlık olarak özellikle son 10 yılda yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve AB ile entegrasyon çalışmalarına önem verdiklerini kaydeden Bayraktar, şu bilgileri paylaştı:

"AB ile mali iş birliğimiz çerçevesinde katılım öncesi yardım aracı IPA ile enerji sektöründe birçok ortak program yürütüyoruz. Bu kapsamda 2007’den bu yana enerji sektöründe 106 milyon euro tutarında teknik yardım ve altyapı projelerini yürütmekteyiz. 2017’de kapanışını yaptığımız Faz 1 programı kapsamında KOBİ’ler, hizmet sektörü binaları ve belediyelerin enerji verimliliği finansmanına erişimleri kolaylaştırıldı ve toplam 430 milyon dolar değerinde yatırıma destek olundu. Faz II programı sonuçları kapsamında, 2017-2020 döneminde 4 milyar 800 milyon dolar yatırım yapıldı. Toplamda 1 milyar 200 milyon dolar tasarruf sağlanırken, 10 milyon ton karbon emisyonu azaltımı gerçekleştirildi."

Bayraktar, Dünya Bankası ile Faz 3 ve Faz 4 programları kapsamında iş birliğine devam ettiklerini belirterek, bu çalışmalara ek olarak 2021-2027 yıllarını kapsayan IPA 3 döneminde enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesiyle inovasyon ve dijitalleşme temelli akıllı altyapıların kurulmasına yönelik projeleri hayata geçirmek için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

RÜZGAR ENERJİSİNDE ENTEGRE FABRİKA HEDEFİ

Bayraktar, Türkiye’nin koronavirüs salgını sürecinde enerji sektöründe gösterdiği performansa değinerek, bu dönemde yatırımların hız kesmediğini aktardı.

Geçen yıl Ankara’da devreye alınan tam entegre güneş paneli fabrikasının bir benzerini rüzgar enerjisinde de yapmayı hedeflediklerini belirten Bayraktar, "Böylece, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarımızın en önemli hedeflerinden olan teknolojinin yerlileştirilmesi, yerli insan kaynağı istihdamı, enerji teknolojilerinde Ar-Ge ve inovasyon yapılması için de önemli bir adım daha atmış olacağız." dedi.

Bayraktar, düşük karbonlu ekonomiye geçişte önemli bir kaynak olan doğalgazdaki yatırımlara hız verildiğini söyledi.

DÜNYA BANKASI'NDAN İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste T. Kouame ise 2014’ten beri AB Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında, enerji sektörünün geleceğini şekillendirmek için Türkiye ile birlikte çalıştıklarını belirterek, "Enerji sektörünü ve yeşil dönüşümü güçlendirerek Türkiye'nin ekonomisini güçlendirme çalışmalarını desteklemeye kararlıyız. Türkiye'de sürdürülebilir, güvenli ve rekabetçi bir enerji geleceği inşa etmek için Dünya Bankası ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında iş birliğinin güçlenerek devam etmesini bekliyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

İLETİM SİSTEMİNDE 225 MİLYON EUROLUK POTANSİYEL

Türkiye’de ilgili kurum ve kuruluşlarda enerji verimliliği, yerel enerji piyasası ve uzun dönemli enerji planlama ile modelleme konularında teknik ve idari kapasitenin geliştirilmesi hedeflenen AB IPA Enerji Sektörü Teknik Yardım Programı Faz II Projesi kapsamında, 24 hidroelektrik santrali ve 1 termik santralde enerji verimliliği potansiyeli ve ön fizibilite çalışmaları gerçekleştirildi.

Ortalama türbin verimlilik potansiyelinin yüzde 2,3 olarak hesaplandığı proje kapsamında önerilen rehabilitasyon tedbirlerini uygulaması halinde, Elektrik Üretim AŞ'nin toplam elektrik üretiminde 2030'da 340 gigavatsaatlik bir artış sağlayabileceği tespit edildi.

İletim sisteminde verimlilik iyileştirmeleriyle yıllık yaklaşık 225,5 milyon euroluk toplam tasarruf potansiyeli belirlendi.