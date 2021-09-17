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    Dünya Bankası, İş Yapma Kolaylığı Raporu'nu yayınlamayı durdurdu

    İş yapma kolaylığı Türkiye'nin de üst sıralarda yer aldığı ve uluslararası yatırımlarda kılavuzluk eden bir liste idi.
    • AA
    • 17.09.2021 - 09:03
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    Dünya Bankası, İş Yapma Kolaylığı Raporu'nu yayınlamayı durdurdu

    Dünya Bankası, İş Yapma Kolaylığı Raporu'nun, veri düzensizliklerine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda yayınlanmayacağını duyurdu.

    ÇİN'İN SIRALAMASINI DEĞİŞTİRMEK İÇİN BASKI YAPTI

    Üst düzey banka yetkililerinin Çin'in sıralamasını etkileyen verileri değiştirmek için personele baskı yaptığının belirlenmesi üzerine yayınlanmasına devam edilmeyeceğini bildirdi.

    KARAR ARAŞTIRMALARA DUYULAN GÜVENİN SARILMAASI İÇİN VERİLDİ

    Bankadan yapılan açıklamada, Dünya Bankası Grubu'nun araştırmalarına duyulan güvenin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

    ROPORA YÖNELİK İNCELEME BAŞLATILDI

    İş Yapma Kolaylığı Raporu'nun 2018 ve 2020 yıllarına ilişkin sayılarında veri düzensizliklerinin rapor edilmesinin ardından Dünya Bankası Yönetiminin raporun yayımını askıya aldığı anımsatılan açıklamada, rapor ve metodolojisine yönelik bir dizi inceleme ve denetimin başlatıldığı aktarıldı.

    Kristalina Georgieva

    KRİSTALİNA GEORGİEVA İLE DÖNEMİN DÜNYA BANKASI BAŞKANI JİM YONG KİM FAKTÖRÜ

    Söz konusu bulgularda, o dönemde Dünya Bankası'nda İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile dönemin Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim de dahil olmak üzere üst düzey yetkililerin bankanın büyük bir sermaye artışı için Çin'den destek aradığı bir zamanda Çin'in sıralamasını iyileştirmeleri için ekonomistlere baskı yaptığı aktarıldı.

    IMF Başkanı Georgieva ise soruşturma bulgularına itiraz ederek, veri düzensizliklerine ilişkin yürütülen soruşturma sonucu yayınlanan raporda, kendisinin 2018 yılı İş Yapma Kolaylığı Raporu'ndaki rolüne ilişkin yer alan bulgulara katılmadığını ifade etti.

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