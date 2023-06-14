Dünya Bankası: İşçi dövizlerindeki artış yavaşlayacak Dünya Bankası'nın en son yayınladığı rapora göre ekonomi yavaşladı. Göçmenler farklı ülkelerde yaptıkları çalışmalardan doğan kazançlarını döviz bazında ülkelerine gönderiyor. Ülkeler için önemli bir girdi olan bu döviz artışı da giderek ekonomideki yavaşlamadan etkileniyor.

AA

Yurt dışına para kazanmak için gidenler, işçi olarak çalışarak kazançlarını ülkelerindeki ailelerine döviz olarak gönderiyor.

Dünya Bankası, düşük ve orta gelirli ülkelere gönderilen işçi dövizlerindeki artışın yavaşlamasının ve bu yıl yüzde 1,4 artarak 656 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini bildirdi.

Banka, göç ve kalkınmaya ilişkin raporunu "İşçi Dövizleri Dirençli Kalmaya Devam Ediyor Ancak Yavaşlıyor" başlığıyla yayınladı.

İşçi dövizleri bir dış finansman

Raporda, ekonomik büyümenin yavaşladığı ve doğrudan yabancı yatırımların düştüğü koronavirüs sonrası dönemde işçi dövizlerinin bir dış finansman kaynağı olarak daha da önemli hale geldiği ve dirençli olduklarını kanıtladığı aktarıldı.

Düşük ve orta gelirli ülkelere gönderilen işçi dövizleri arttı

Düşük ve orta gelirli ülkelere gönderilen işçi dövizlerinin 2022'de yüzde 8 artarak 647 milyar dolara ulaştığı belirtilen raporda, bunun, beklenenden daha yüksek bir artış kaydettiği bildirildi.

Raporda, dünya genelinde yavaşlayan ekonomiler, enflasyon ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle zorlu ekonomik görünüm göz önüne alındığında bu artışın dikkat çekici olduğu ifade edildi.

Ekonomilerin yavaşlaması göçmenler için istihdamı ve ücret artışlarını sınırlıyor

İşçi dövizlerindeki artışın dirençli kalmasına rağmen yavaşlamasının beklendiğine işaret edilen raporda, 2023'te kaynak ülkelerde yavaşlayan ekonomik büyüme nedeniyle gönderilen işçi dövizlerindeki artışın yüzde 1,4'e gerilemesinin ve 656 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, kaynak ülkelerdeki ekonomik faaliyetin yumuşamaya başlamasının göçmenler için istihdamı ve ücret artışlarını sınırladığı ifade edildi.

Yavaşlama özellikle Avrupa ve Orta Asya ile Güney Asya'da bekleniyor

Bankanın raporunda, özellikle Avrupa ve Orta Asya ile Güney Asya olmak üzere işçi dövizlerindeki artışın tüm bölgelerde yavaşlamasının beklendiği aktarıldı.

İşçi dövizi azalan ülkeler

Bölgelere göre gönderilen işçi dövizlerinin 2022'de Doğu Asya ve Pasifik'te yüzde 0,7, Avrupa ve Orta Asya'da yüzde 19, Latin Amerika ve Karayipler'de yüzde 11,3, Güney Asya'da yüzde 12,2 ve Sahra Altı Afrika'da yüzde 6,1 arttığı belirtilen raporda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde ise yüzde 3,8 azaldığı kaydedildi.

Geçen yıl en çok işçi dövizi alan ülke Hindistan oldu

Raporda, 2022'de işçi dövizi alan ilk beş ülkenin Hindistan (111 milyar dolar), Meksika (61 milyar dolar), Çin (51 milyar dolar), Filipinler (38 milyar dolar) ve Pakistan (30 milyar dolar) olduğu bildirildi.

Tacikistan'ın gelirinin yarısı yurt dışındaki işçiler

İşçi dövizlerinin gayrisafi yurtiçi hasıladaki (GSYH) en büyük payı aldığı ülkelerin ise Tacikistan (GSYH'nin yüzde 51'i), Tonga (yüzde 44), Lübnan (yüzde 35), Samoa (yüzde 34) ve Kırgızistan (yüzde 31) olduğu kaydedildi.