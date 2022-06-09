Dünya Bankası: Koronavirüs Çin'in toparlanmasını bozdu

Dünya Bankası, "Şoklar ve Teşvikler Arasında" raporuyla Çin'in ekonomisi ile ilgili yorum yaptı.

Tüm dünyada koronavirüs salgınının izleri silinirken, Çin'de yeniden görülen hastalık nedeni ile kısıtlamalar artmış ve üretim yavaşlamıştı.

Dünya Bankası da bu aşamada, dünyanın en önemli ekonomilerden biri olan Çin'le ilgili değerlendirme yaptığı "Şoklar ve Teşvikler Arasında" başlıklı raporunu yayınladı.

AA'nın haberine göre banka, koronavirüsün Omicron varyantının neden olduğu salgın dalgalarının ve buna karşı alınan karantina önlemlerinin, Çin'in ekonomik toparlanmasını bozduğunu bildirdi.

"Omicron, Çin ekonomisini kesintiye uğrattı"

Raporda, 2022'ye güçlü bir başlangıcın ardından Omicron varyantının neden olduğu birden fazla salgın dalgasının ve buna karşı alınan karantina önlemlerinin, Çin'in büyüme normalleşmesini kesintiye uğrattığı aktarıldı.

Raporda, Çin ekonomisinin büyüme hızının 2022'de yavaşlamasının bekleniyor.

Çin'in büyüme beklentisi: 4,3

Banka Çin'in ekonomik hasarı yansıtarak, bu yıl yüzde 4,3 ve gelecek yıl yüzde 5,2 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, ülkenin büyüme ivmesinin, ekonomik gerilemeyi hafifletmeye yönelik agresif politika teşviklerinin yardımıyla 2022'nin ikinci yarısında toparlanmasının beklendiği ifade edildi.

Net ihracat, ekonomiyi yeterince desteklemiyor

Raporda, "Küresel büyümede öngörülen keskin yavaşlama göz önüne alındığında net ihracatın ekonomik aktiviteyi desteklemede önemsiz bir rol oynaması bekleniyor." değerlendirmesinde bulunuldu.