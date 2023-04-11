Dünya Bankası, küresel ekonomik büyüme tahminini 2023 için artırdı

Dünya Bankası'nın ocak ayında yayınlanan tahminlerinde, küresel ekonominin bu yıl yüzde 1,7 büyüyeceği öngörülmüştü. Ancak Çin'deki gelişmeler tahminleri değiştirdi.
Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass, Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nın açılışı öncesi küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yüzde 1,7'den yüzde 2'ye
Malpass, küresel ekonomik büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 1,7'den yüzde 2'ye revize edildiğini bildirdi.
Tahminleri yükselten neden: Çin'in ekonomik görünümündeki iyileşme
Küresel ekonominin bu yıl yüzde 2 büyümesinin beklendiğini aktaran Malpass, küresel ekonomik büyüme tahminindeki yukarı yönlü revizyonun, Çin'in ekonomik görünümündeki iyileşmeden kaynaklandığını kaydetti.
Bankacılık sektöründeki sıkıntılar düşüş yönünde baskı yarattı
Malpass, bankacılık sektöründeki sıkıntıların ve yüksek petrol fiyatlarının büyüme beklentileri üzerinde bu yıl yeniden aşağı yönlü baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu.