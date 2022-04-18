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    Dünya Bankası küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü

    Koronavirüs salgınının etkileri tamamen kalkmadan gelen Rusya-Ukrayna savaşı, sadece bu ülkelerin değil tüm dünyanın ekonomisini sarstı.
    • AA
    • 18.04.2022 - 17:59
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 18:07
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    Dünya Bankası küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü

    Dünya Bankası, yaşanan jeopolitik gelişmeler sonucunda bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdüğünü açıkladı.

    2022 yılı için küresel ekonomik büyüme tahmini yüzde 4,1'den yüzde 3,2'ye düştü

    Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle 2022 yılı için küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 3,2'ye düşürdüklerini bildirdi.

    Çeşitli krizlere yönelik büyük bir finansman paketi uygulamaya geçiriliyor

    Malpass, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırı nedeniyle bu yıl küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdüklerini ve ortaya çıkan çeşitli krizlere yönelik büyük bir finansman paketini hayata geçirmeyi planladıklarını duyurdu.

    Bankanın büyüme tahminindeki düşüşün Rusya ve Ukrayna'nın da bir parçası olduğu Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki görünümün kötüleşmesinden kaynaklandığına işaret eden Malpass, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminin düştüğünü ifade etti.

    Dünya Bankası küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü #1

    Gıda ve enerji fiyatlarındaki artış büyüme öngörülerini törpüledi

    Malpass, savaş sonucu gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle gelişmiş ve birçok gelişmekte olan ekonomi için de tahminlerin düşürüldüğünü aktardı.

    Dünya Bankası'nın savaştan kaynaklanan ekonomik sıkıntılara yanıt olarak 170 milyar dolar büyüklüğünde 15 aylık yeni bir finansman paketini görüşeceğini de belirten Malpass, bunun yaklaşık 50 milyar dolarının gelecek 3 ay içinde dağıtılmasının hedeflendiğini kaydetti.

    Düşük ve orta gelirli ülkeler için beklenti olumsuz

    Malpass, düşük ve orta gelirli ülkeler için borç krizinin ise bu yıl daha da kötüleşmesinin beklediğini belirtti.


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