Dünya Bankası, Latin Amerika ve Karayipler bölgesi büyüme tahminini artırdı

Dünya Bankası, koronavirüs salgınından etkilenen ülkelerden Latin Amerika ve Karayipler bölgesi ekonomisi 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 4,4'e çıkardı.

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin, koronavirüs salgınından diğer bölgelere kıyasla sağlık ve ekonomi alanında daha fazla zarar gördüğüne dikkat çekildi.

BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 4,4'E ÇIKARTILDI

Dünya Bankası'nın açıklamasında, bölge ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme tahmininin yüzde 4'ten yüzde 4,4'e çıkarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, daha önce geçen yıl yüzde 7,9 küçüldüğü öngörülen Latin Amerika ve Karayipler bölgesi ekonomisinin, 2020'de yüzde 6,7 daraldığı kaydedildi.

İŞSİZLİK VE YOKSULLUK ORANLARI ARTTI

Geçen yıl salgın nedeniyle yaşanan daralmanın büyük ekonomik ve sosyal maliyetleri olduğuna işaret edilen açıklamada, işsizlik ve yoksulluk oranlarının arttığı aktarıldı.

"SALGININ ETKİLERİ BU BÖLGELERDE UZUN SÜRELİ OLACAK"

Açıklamada, koronavirüs salgınının neden olduğu krizin, bölge ekonomileri üzerinde uzun süreli etkisinin olacağı uyarısında bulunuldu.