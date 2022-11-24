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    Dünya Bankası, Lübnan'ın mali kaybını açıkladı

    Dünya Bankası'na göre, Lübnan'ın mali kaybı 72 milyar doları aştı ve bu ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının 3 katına denk.
    • 24.11.2022 - 16:53
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    Dünya Bankası, Lübnan'ın mali kaybını açıkladı

    Lübnan'daki ekonomik krizLübnan'da özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik kriz yaşanıyor. Bu aşamada Dünya Bankası, Lübnan Ekonomik Gözlemevi, Kış 2022 Lübnan Mali Raporu'nu yayınladı.

    Lübnan'da mali kayıp 72 milyar doları aştı

    Ekonomik sorunların eşiğindeki Lübnan'ın içinde bulunduğu derin krizin bilançosuna rakamlarla değinilen raporda, "Dünya Bankası mali kaybın 72 milyar doları aştığı kanaatinde ve bu rakam Lübnan'ın 2021'deki gayrisafi yurt içi hasılasının 3 katına denk." ifadeleri kullanıldı.

    Lübnan'ın borcunu karşılayacak kaynağı yok

    Rapora göre, ülkede artan mali kaybı karşılayacak herhangi bir kamu kaynağı veya finansal araç yok.

    Dünya Bankası, Lübnan için tek gerçek seçeneğin, mevcut sürdürülemez gelişme modelinden kurtulması olduğunu belirtiyor.

    Dünya Bankası, Lübnan ın mali kaybını açıkladı #1

    Lübnan'ın çözüm bulması gerek

    Dünya Bankası Bölge Direktörü Jean-Christophe Carret de Lübnan'ın ekonomiyi iyileştirme yoluna koymak için gerçekçi bir çözüm benimsemesi gerektiğini belirtti.

    Tüm döviz mevduat hesapları durduruldu

    Ekonomik kriz sonrası Lübnan Merkez Bankası döviz rezervlerinin erimesini önlemek için ülkedeki tüm döviz mevduat hesaplarını dondurmuştu.


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