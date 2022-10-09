Dünya Bankası, Pakistan'a 2 milyar dolarlık fon desteği veriyor

Dünya Bankası, Pakistan'a, sel mağdurlarının rehabilitasyonu ve altyapının yeniden inşası için 2 milyar dolarlık fon sağlanacağını duyurdu.

Pakistan'da yaşanan sel felaketi mal ve can kaybına neden oldu. Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana muson yağmurları sonucu 1.700 kişi ölmüş, yaklaşık 13 bin kişi yaralanmıştı. Sel mağdurlarının rehabilitasyonu ve altyapının yeniden inşası için Rünya Bankası devreye girdi.

Dünya Bankasının 2 milyar dolarlık fon sağlayacağı haberler Pakistan'ın ulusal basınında yer aldı.

AA'nın haberine göre, Pakistan'ın Gelir ve Maliye Bakanı İshak Dar, başkent İslamabad’da Dünya Bankası Ülke Direktörü Najy Benhassine ile bir araya geldi.

Fon, acil operasyonlar için ayrılan kaynaktan aktarılacak

Benhassine, Dünya Bankası'nın acil operasyonlar için mevcut kaynaklarından, sel felaketinden etkilenen Pakistan için 2 milyar dolar tahsis edileceğini belirtti.

Gelir ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de Dünya Bankası, söz verilen tutarın 1,5 milyar dolarını bu yıl serbest bırakacak.

Asya Kalkınma Bankası da Pakistan’a 2,5 milyar dolarlık kredi desteği sağlıyor

Asya Kalkınma Bankası (ADB) da 6 Ekim'de sel felaketi sebebiyle zor günler geçiren Pakistan’a yaklaşık 2,5 milyar dolarlık kredi desteği sağlanacağını açıklamıştı.