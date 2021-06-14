Dünya Bankası, salgın için Gana'ya 200 milyon dolar destek verdi

Dünya Bankası, salgın için Gana'ya 200 milyon dolar destek verdi

Dünya Bankası, koronavirüs acil durum desteği ve aşı temini için Afrika ülkesi Gana'ya 200 milyon dolar destek verdi.

Koronavirüs salgını, ekonomik sorun yaşayan ülkelerde daha ağır sonuçlar doğuruyor. Bu nedenle de Dünya Bankası ve çeşitli fonlar, özellikle Afrika ülkelerine destek sağlıyor.

Bu konumda bir Afrika ülkesi Gana’da şimdiye kadar 94 bin 493 vaka görüldü, 789 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Gana daha önce de Dünya Bankası’ndan destek almıştı.

Dünya Bankası, Gana, Liberya ve Sierra Leone Direktörü Pierre Laporte, yaptığı yazılı açıklamada, "Dünya Bankası, Gana'da ekonomik ve sosyal iyileşmeyi hızlandırmak amacıyla koronavirüse karşı acil durum ve aşıları sağlamak için Gana'ya 200 milyon dolar destek vermekten mutluluk duyuyor." ifadelerini kullandı.

“KORONAVİRÜS AŞILARINA VE LOJİSTİĞİNE ERİŞİMDE ZORLUK YAŞANIYOR”

Laporte, Dünya Bankası'nın, küresel aşı pazarı zorlukları nedeniyle koronavirüs aşılarına ve lojistiğine erişimde devam eden zorlukların farkında olduğunu belirtti.

Pierre Laporte, Gana ve diğer gelişmekte olan ülkeleri etkileyen aşı tedariğindeki eşitsizliği gidermek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

“DESTEK, KORONAVİRÜSÜN YENİDEN YAYILMASINI ENGELLEYECEK”

Öte yandan hükümet tarafından yapılan açıklamada, Dünya Bankası desteğinin, hükümetin koronavirüsün yeniden yayılmasını engelleme ve ülke ekonomisini canlandırmaya katkı yapacağı savunuluyor.