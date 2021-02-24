Dünya Bankası: Türkiye kadınların iş gücüne katılımında ilerledi

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Kouame, OECD'ye göre kadın yönetim kurulu üyeleri oranının özelikle borsada işlem gören şirketlerde son 5 yılda iki katına çıkıp, yüzde 18'e ulaştığını belirtti.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından "Sürdürülebilir İş Dünyasının Pusulası: Kurumsal Yönetim" ana temasıyla çevrim içi düzenlenen Kurumsal Yönetim Zirvesi başladı.

Etkinliğin açılışında konuşan Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame, tüm dünyada hükümetlerin ve ülkelerin kalkınma için iyi bir kurumsal yönetimin gerektiğinin farkında olduğunu söyleyerek, kadınların hem özel hem de kamuda daha fazla yer alması çağrısında bulundu.

KURUMSAL YÖNETİM VE KİŞİ BAŞINA GELİR ARASINDA YAKIN İLİŞKİ VAR

Kurumsal yönetim ve kişi başına gelir arasında yakın ilişki olduğunu dile getiren Kouame, kurumsallığın; şirketlerin iyi yönetilmesine, kaliteli, güvenli ürün ve hizmetler sunmasına, güvenilir rapor hazırlamalarına, hesap verilebilir olmalarına sağladığı katkıları anlattı.

Kouame, "İyi kurumsal yönetim şirketler için olduğu kadar ekonomi ve ülkenin geneli için gereklidir. Tabii ki ülkede yaşayan tüm vatandaşlar için de. Kurumsal yönetim; yatırımın gelmesi, yatırımın izlenmesi, istihdamın oluşturulması açısından çok önemlidir." diye konuştu.

Dünya Bankası'nın yaklaşımlarına kurumsal yönetimi de entegre ederek ülkelere bu şekilde hizmet sunduğunu aktaran Kouame, üye ülkelere kurumsal yönetim çerçevelerini güçlendirmelerine yardımcı olduğunu bildirdi.

G-20'nin konuya ilişkin prensiplerinden birisinin; "ülkenin bu alanda bir eylem planı geliştirip uygulamasını sağlamak" olduğunu anlatan Kouame, bu eylem planının kurumsal kapasitenin iyileştirilmesini ve sonrasında kurumsal yönetim bilincinin hem özel hem de kamu için oluşturulmasını amaçladığını söyledi.

“KURUMSAL YÖNETİM KONUSUNDA TEKNİK YARDIM VE KREDİ DESTEĞİ VERİYORUZ”

Kouame, "Dünya Bankası, kurumsal yönetim konusunda üye ülkelere teknik yardım ve kredi sağlama şeklinde destek veriyor. Bu desteği; OECD, Finansal İstikrar Kurulu (IFC) ya da Basel Bankacılık Denetim Komitesi gibi kurumların standartlarına bakarak veriyoruz." açıklamalarında bulundu.

"TÜRKİYE, KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMINDA BÜYÜK İLERLEME SAĞLADI"

Auguste Tano Kouame, Türkiye'de Dünya Bankası ile IFC'nin özel sektör ve TKYD ile yakından çalıştığını belirterek, "Kurumsal yönetim gerçekten bizim için sürdürülebilir iş dünyasının pusulası." dedi.

“KADINLARIN ŞİRKETİN HER DÜZEYİNDE TEMSİL EDİLMESİ, KURUMSAL YÖNETİMİN DİĞER ÖNEMLİ BİR NOKTASI”

Kurumsal yönetimin ihracat için öneminden bahseden Kouame, şu açıklamalarda bulundu:

"Kurumsal yönetimin diğer önemli bir noktası da kadınların şirketin her düzeyinde temsil edilmesi. Türkiye'de kadın istihdam oranı yüzde 34 ile OECD ortalamasının altında ve oldukça düşük. Kadınlar ekonomi için çok önemli bir değer ve ekonomik büyümenin kaynağı. Ancak iyi haber şu; Türkiye bu konuda gerçekten büyük bir ilerleme sağladı. OECD verilerine göre kadın yönetim kurulu üyelerinin oranı özelikle borsada işlem gören şirketlerde son 5 yılda iki katına çıkmış ve yüzde 18'e ulaşmış. Bu gerçekten oldukça iyi. Ancak yüzde 18 yine de OECD ortalamasının altında. Bunu artırmak gerekiyor."

"ÜLKEMİZDEKİ ŞİRKETLERİN YÜZDE 95’İ AİLE ŞİRKETİ"

TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal ise dünya genelinde esen yatırım rüzgarının kurumsal yönetim ile yakalanabileceğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Ülkemizdeki şirketlerin yüzde 95’i aile şirketi. Fakat ortalama şirket ömrü çeyrek asır ile sınırlı, yani girişimciyiz ama bunu sürdüremiyoruz. Bu nedenle kurumsal yönetim 'acaba yapsak mı' denilen bir uygulama değil, şirketlerin gelecekte de var olabilmeleri için bir zorunluluk. Eğer şirketlerimizi kurumsal yönetmezsek 'küçük şirket ülkesi' oluruz. Şirketlerin önüne 'öz' takıları koyup yeni şirketler açmaya çalışır, imkanları böleriz."