Dünya Bankası: Türkiye'ye 3 yılda 18 milyar dolarlık finansman gelecek Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, yaptığı açıklamalarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibinin enflasyonla gerçekten mücadele ettiğini vurgulayarak; Türkiye'ye 3 yılda gelecek finansman miktarını açıkladı.

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Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türkiye'ye yönelik yaptığı değerlendirmede, Türk ekonomisiyle ilgili iyimser olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin insan sermayesi ile birlikte güçlü bir altyapıya sahip olduğunu kaydeden Lopez, zorlu bir süreçten geçileceğini ancak bunun bol fırsatlar sunacağını, zorlukların da olumlu anlar ortaya çıkaracağını dile getirdi.

Humberto Lopez, yaptığı açıklamalarda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibinin enflasyonla gerçekten mücadele ettiğine vurgu yaptı.

"Türkiye'ye 3 yılda 18 milyar dolarlık finansman gelecek"

Dünya Bankası Yönetim Kurulu ile Nisan 2024'te bir toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Lopez, şu ifadeleri kaydetti:

Türkiye'ye 3 yılda 18 milyar dolarlık finansman gelecek. Şu anda uygulanmakta olan tüm fonların (mevcut 17 milyar dolar) üzerine gerçekleşecek bu rakam. 18 milyar doların 12 milyar doları özel sektöre, 6 milyar doları da kamu sektörüne verilecek.

"Mehmet Şimşek ve ekibi enflasyonla gerçekten mücadele ediyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi enflasyonla gerçekten mücadele ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)