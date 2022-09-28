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    Dünya Bankası Türkiye'ye 512 milyon dolarlık kredi veriyor

    Türkiye dayanıklı konutlar ile sağlıklı altyapıya erişimi artırmak amacıyla Dünya Bankası'ndan kredi alıyor.
    • 28.09.2022 - 16:05
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 16:08
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    Dünya Bankası Türkiye'ye 512 milyon dolarlık kredi veriyor

    Dünya Bankası, bir açıklama yaparak, Türkiye'ye sağlanacak 512,2 milyon dolarlık krediyi onayladığını bildirdi.

    Kredi iklim ve doğal tehlikelere dayanıklı konutlar ile altyapıya erişimi artırmak amacıyla "İklime ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi" için veriliyor.

    512,2 milyon dolarlık finansman onaylandı

    Açıklamada, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu'nun ülkenin ekonomik kalkınmasını destekleme ve insanların hayatlarını koruma hedefi doğrultusunda iklim ve doğal tehlikelere dayanıklı konutlar ile altyapıya erişimi artırmak amacıyla Türkiye'ye sağlanacak 512,2 milyon dolar tutarındaki finansmanı onayladığı bildirildi.

    Dünya Bankası Türkiye ye 512 milyon dolarlık kredi veriyor #1

    Konutların güçlendirilmesine 338,5 milyon dolar ayrılacak

    Toplam proje tutarının 338,5 milyon dolarının hane halklarının konutlarını deprem ve iklim tehlikelerine karşı dayanıklılığını artıracak şekilde güçlendirebilmeleri veya yeniden inşa edebilmeleri için yeni ve uygun finansman mekanizmalarının geliştirilmesi amacıyla hükümete sağlanacağı belirtildi.

    Dayanıklı altyapı için 173,6 milyon dolar

    173,6 milyon dolarının ise daha dayanıklı altyapının inşa edilmesi amacıyla belediyelere finansman sağlanması için İller Bankası'na (İLBANK) kullandırılacağı aktarıldı.

    32 bin kişi yararlanacak

    Açıklamada, geliştirilen altyapıdan 1 milyondan fazla insanın, riskli konut binalarının yeniden inşası veya güçlendirilmesi için sağlanan kredilerden de 32 bin kişinin yararlanacağı kaydedildi.

    Dünya Bankası Türkiye ye 512 milyon dolarlık kredi veriyor #2

    Yatırımlar 5 ile yayılacak

    Projenin deprem ve iklim tehlikelerine karşı kırılganlığı oldukça yüksek olan İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa ve Tekirdağ'ın kentsel alanları üzerinde odaklanacağına dikkat çekildi.

    Açıklamada, Türkiye'de gayrimenkul sektörünün ülkenin sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 12'sini oluşturduğu belirtildi.


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