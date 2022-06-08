Dünya Bankası, Ukrayna için 1,49 milyar dolarlık fonu onayladı

Dünya Bankası, Ukrayna için 1,49 milyar dolarlık fonu onayladı

Washington merkezli banka, Kiev yönetimine destek amacıyla yeni finansmana onay verdi.

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'ya yeni fon aktarılması için karar alındı.

Dünya Bankası Yönetim Kurulu, hükümet ve sosyal hizmet uzmanlarının maaş ödemelerine yardımcı olmak için Ukrayna'ya 1,49 milyar dolarlık ek finansmanı onayladı.

Dünya Bankası'ndan yeni destek

Böylece bankanın taahhüt ettiği toplam destek, 4 milyar doların üzerine çıktı.

Washington merkezli kuruluşun açıklamasında, söz konusu finansmanın İngiltere, Hollanda, Litvanya ve Letonya'dan gelen garantilerle desteklendiği kaydedildi.

Ukrayna: Ayda en az 5 milyar dolar lazım

Ukrayna, hükümeti işler durumda tutmak için yakın vadede ayda en az 5 milyar dolara ihtiyacı olduğunu açıklamıştı.

Reuters'ın haberine göre, G7 ülkeleri, Kiev'e destek kapsamında, geçen ay 9,5 milyar dolarlık yeni finansman sözü verdi.