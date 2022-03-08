Dünya Bankası, Ukrayna için 723 milyon dolara imza attı

Dünya Bankası, Ukrayna için 723 milyon dolara imza attı

Dünya Bankası, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna için 723 milyon dolarlık kredi ve hibeyi onayladığını duyurdu.

Dünya Bankası, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında yıpranan taraf olarak gördüğü Ukrayna'ya karşı destek adımı attı ve bu adımın yenilerinin gelmesi beklentilerini dile getirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylanan paketin 350 milyon dolar tutarında ek kredi ile Hollanda ve İsveç'ten 139 milyon dolarlık teminatı içerdiği aktarıldı.

PAKETE JAPONYA'DAN 100 MİLYON DOLARLIK KATKI

Pakete İngiltere, Danimarka, Letonya, Litvanya ve İzlanda'dan 134 milyon dolarlık hibenin yanı sıra Japonya'dan 100 milyon dolarlık finansmanın da dahil olduğu kaydedildi.

Bankanın açıklamasında, böylece Ukrayna için ayrılan toplam destek tutarının 723 milyon doları bulduğu belirtildi.

Söz konusu desteğin Ukrayna hükümetinin kritik hizmetleri sağlamasına yardımcı olacağına işaret edilen açıklamada, Dünya Bankası Grubu'nun gelecek aylarda Ukrayna için 3 milyar dolarlık bir destek paketi ile Ukraynalı mültecileri kabul eden komşu ülkelere yönelik ilave bir destek de hazırladığı dile getirildi.

UKRAYNA HAKKINA DESTEK İÇİN

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Dünya Bankası Grubu'nun "Rus işgalinin yol açtığı şiddet ve aksama" karşısında Ukrayna ile halkını desteklemek için hızlı adımlar attığını belirtti.

YAPILAN DESTEK, ÇOK ADIMIN İLKİ OLARAK AÇIKLANDI

Malpass, Ukrayna ve bölge halkının yanında olduklarını vurgulayarak, "Bu, bu krizin geniş kapsamlı insani ve ekonomik etkilerinin ele alınmasına yardımcı olmak için attığımız birçok adımın ilki." değerlendirmesinde bulundu.