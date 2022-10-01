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    Dünya Bankası, Ukrayna'ya 530 milyon dolar aktaracak

    Banka, savaşın yol açtığı acil ihtiyaçların karşılanması hedefi doğrultusunda harekete geçti.
    • 01.10.2022 - 08:54
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    Dünya Bankası, Ukrayna'ya 530 milyon dolar aktaracak

    Rusya'nın saldırıları altında olan Ukrayna'ya yeni maddi destek sağlanacak.

    Açıklama, Dünya Bankası'ndan geldi.

    Bankadan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) finansmanının İngiltere (500 milyon dolar) ve Danimarka (30 milyon dolar) tarafından sağlanan kredi garantileri ile desteklendiği kaydedildi.

    530 milyon dolarlık ek destek

    Açıklamada, Rusya'nın başlattığı savaşın neden olduğu acil ihtiyaçları karşılamasına yardımcı olmak amacıyla Ukrayna'ya toplam 530 milyon dolarlık ek destek sağlanacağı bildirildi.

    Söz konusu kaynağın, "Ukrayna'da İdari Kapasite Dayanıklılığı için Kamu Harcamaları (PEACE) Projesi" kapsamında aktarılacağı belirtilen açıklamada, sağlık, eğitim ve sosyal koruma gibi temel kamu hizmetlerinin sağlanması dahil olmak üzere, devamlı kamu kapasitesinin desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi.

    Bugüne kadar aktarılan miktar

    AA'nın haberine göre, açıklamada, Dünya Bankası'nın bugüne kadar Ukrayna için yaklaşık 13 milyar dolarlık acil durum finansmanı sağladığı kaydedildi.

    Bankanın açıklamasında, finansman desteğinin Ukrayna'nın temel hükümet hizmetlerini sağlamaya devam etmesine izin verdiği ve savaşın neden olduğu insani ve ekonomik kayıpların etkilerini hafifletmeye yardımcı olduğu ifade edildi.

    Dünya Bankası, Ukrayna ya 530 milyon dolar aktaracak #1


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