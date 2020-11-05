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Dünya Bankası ve IMF'nin yıllık toplantıları ertelendi
Koronavirüs salgını tüm iş toplantılarını online hale çevirirken, önemli bir uluslararası toplantı daha 2022'ye ertelenmek zorunda kaldı.
- AA
- 05.11.2020 - 17:42
- Güncelleme : 05.11.2020 - 18:08
Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF), koronavirüs salgını nedeniyle Ekim 2021'de Fas'ın Marakeş kentinde yapılması planlanan yıllık toplantılarının 2022'ye ertelendiğini duyurdu.
YILLIK TOPLANTILAR, 3 YILDA BİR ÜYE ÜLKELERDE DÜZENLENİYORDU
IMF ve Dünya Bankası'ndan eş zamanlı olarak yapılan açıklamada, yıllık toplantıların 2 yıl art arda Washington DC'deki IMF ve Dünya Bankası merkezlerinde, 3 yılda bir ise üye ülkelerin birinde yapıldığı hatırlatıldı.
TOPLANTI FAS'TA YAPILACAKTI
Açıklamada, Ekim 2021'de Fas'ın Marakeş kentinde yapılması planlanan Dünya Bankası Grubu-IMF yıllık toplantılarının, koronavirüs salgını nedeniyle 12 ay ertelendiği aktarıldı.