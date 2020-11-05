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    Dünya Bankası ve IMF'nin yıllık toplantıları ertelendi

    Koronavirüs salgını tüm iş toplantılarını online hale çevirirken, önemli bir uluslararası toplantı daha 2022'ye ertelenmek zorunda kaldı.
    • AA
    • 05.11.2020 - 17:42
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 18:08
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    Dünya Bankası ve IMF'nin yıllık toplantıları ertelendi

    Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF), koronavirüs salgını nedeniyle Ekim 2021'de Fas'ın Marakeş kentinde yapılması planlanan yıllık toplantılarının 2022'ye ertelendiğini duyurdu.

    YILLIK TOPLANTILAR, 3 YILDA BİR ÜYE ÜLKELERDE DÜZENLENİYORDU

    IMF ve Dünya Bankası'ndan eş zamanlı olarak yapılan açıklamada, yıllık toplantıların 2 yıl art arda Washington DC'deki IMF ve Dünya Bankası merkezlerinde, 3 yılda bir ise üye ülkelerin birinde yapıldığı hatırlatıldı.

    TOPLANTI FAS'TA YAPILACAKTI

    Açıklamada, Ekim 2021'de Fas'ın Marakeş kentinde yapılması planlanan Dünya Bankası Grubu-IMF yıllık toplantılarının, koronavirüs salgını nedeniyle 12 ay ertelendiği aktarıldı.

    Dünya Bankası ve IMF nin yıllık toplantıları ertelendi #1

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