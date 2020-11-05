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Dünya Bankası ve IMF'nin yıllık toplantıları ertelendi

Dünya Bankası ve IMF'nin yıllık toplantıları ertelendi

Koronavirüs salgını tüm iş toplantılarını online hale çevirirken, önemli bir uluslararası toplantı daha 2022'ye ertelenmek zorunda kaldı.