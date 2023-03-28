Dünya Bankası Yemen'e gıda desteği verecek Dünya üzerinde yoksulluk çeken ve yardıma ihtiyacı olan ülkeler Dünya Bankası tarafından destekleniyor. Şimdi de kurumun Yemen'e 207 milyon dolarlık "gıda güvenliği" desteği verileceği açıklandı.

AA

Yemen'de 2023 yılında yaklaşık 21,6 milyon insan, insani yardımın bir türüne ihtiyaç duydu, 19 milyon kişi ise kriz seviyesinde gıda güvensizliği yaşıyor.

Dünya Bankası, yoksulluk ve işsizlik krizleriyle karşı karşıya olan Yemen'e, gıda güvenliğini desteklemek için 207 milyon dolar verileceğini duyurdu.

Banka, daha önceki tarihlerde de Yemen'e destek aktarımında bulunmuştu.

Yemen'de gıda güvensizliği ve yetersiz beslenme kronik hale geldi

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, ülkede kronik hale gelen "gıda güvensizliği ve yetersiz beslenmeyle" mücadele kapsamında Yemen'e destek verileceği belirtildi.

Verilen destek hibe edilecek

Bu çerçevede 207 milyon dolarlık ek finansmanın onaylandığı ve söz konusu desteğin, Dünya Bankasının Uluslararası Kalkınma Derneği tarafından hibe olarak verileceği aktarılan açıklamada, gıda güvensizliği ve yetersiz beslenme vakalarında artış gözlemlenen bölgelerin hedeflendiği kaydedildi.

Destekten 1,8 milyon Yemenli ailenin faydalanacak

Ülkede çatışma ve gıda fiyatlarındaki enflasyon da dahil olmak üzere iç içe girmiş çok sayıda krize maruz kalan yoksul ve savunmasız ailelere "kritik bir destek" şeklinde nitelendirilen bu ek finansmandan, 1,8 milyon Yemenli ailenin faydalanmasının beklendiği bildirildi.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

İç savaş ve krizin sürdüğü Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen halkının yüzde 73'ü insani yardıma muhtaç

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi de yerinden edildi.

377 bin kişi çatışmalarda yaşamını yitirdi

Ülkede 13 binden fazlası sivil olmak üzere 377 bin kişi çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.