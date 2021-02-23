Dünya Bankası: Yoksul ülkelerin üçte ikisi eğitim bütçelerini kıstı

Dünya Bankası, yüksek gelirli ülkelerde çocuk veya gençlerin eğitimi için kişi başına yılda 8 bin 501 dolar harcanırken, bu tutarın düşük gelirli ülkelerde 48 dolar olduğunu kaydetti.

Dünya Bankası'na göre koronavirüs salgını, eğitime ayrılan bütçeyi küresel olarak etkiledi ancak yoksul ülkelerde bu etki çok daha derin oldu.

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, bankanın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ile hazırladığı Eğitim Finansı İzleme Raporu'nun, eğitim bütçelerinin özellikle yoksul ülkelerde koronavirüs salgınının getirdiği zorluklara orantılı bir şekilde ayarlanmadığını ortaya koyduğu aktarıldı.

KAMU EĞİTİM BÜTÇELERİNDE KESİNTİYE GİDİLDİ

Açıklamada, ilave finansman ihtiyaçlarına rağmen, düşük ve alt orta gelir grubu ülkelerin üçte ikisinin koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana kamu eğitim bütçelerinde kesintiye gittiği kaydedildi.

Üst orta ve yüksek gelirli ülkelerin yalnızca üçte birinin eğitim bütçelerini azalttığına işaret edilen açıklamada, söz konusu kesintilerin salgının ekonomik maliyeti devam ettikçe ve mali pozisyonlar kötüleştikçe gelecekte artma riski olduğuna dikkat çekildi.

MEVCUT HARCAMA EŞİTSİZLİKLERİ GENİŞLEDİ

Açıklamada, düşük ve yüksel gelirli ülkeler arasındaki mevcut harcama eşitsizliklerinin önemli ölçüde genişlediği kaydedildi.

ZENGİN VE FAKİR ÜLKELER ARASINDAKİ UÇURUM DERİNLEŞTİ

Açıklamada, koronavirüs salgınının kişi başına düşen eğitim harcamasında zengin ve fakir ülkeler arasındaki uçurumu derinleştirdiği ifade edildi.

Koronavirüs salgını öncesinde 2018-2019 döneminde yüksek gelirli ülkelerin çocuk veya gençlerin eğitimi için kişi başına yılda 8 bin 501 dolar eş değeri harcadığı belirten açıklamada, bu tutarın düşük gelirli ülkelerde 48 dolar eş değeri olduğu kaydedildi.

KÜRESEL EĞİTİM HARCAMALARI YÜKSELİK EĞİLİMİNİ DÜŞEBİLİR

Küresel eğitim harcamalarının son 10 yılda arttığına işaret edilen açıklamada, ancak salgının bu yükseliş eğilimini kesintiye uğratabileceğine dair işaret olduğu belirtildi.