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    Dünya Bankası'ndan Burundi'nin sağlık sektörüne destek

    Dünya Bankası, koronavirüs salgını sırasında sağlık sektörünü iyileştirmek amacıyla Doğu Afrika ülkesi Burundi'ye 54 milyon 600 bin dolar destek verecek.
    • AA
    • 04.05.2021 - 08:53
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 09:06
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    Dünya Bankası'ndan Burundi'nin sağlık sektörüne destek

    Hamile kadınlar ve çocuklara kullandırılmak üzere yapılan destekle ilgili Dünya Bankası Burundi temsilcisi Veronique Kabongo, Bujumbura'da basına açıklama yaptı.

    54.6 MİLYON DOLAR

    Kabongo, toplantıda Burundi'deki sağlık sektörünün kalkınması amacıyla Dünya Bankası tarafından 54 milyon 600 bin dolar destek verilmesi kararı alındığını belirtti.

    HAMİLE KADINLAR VE ÇOCUKLARIN TEDAVİSİ İÇİN

    Yapılan yardımla Burundi'de, özellikle hamile kadınlar ve 5 yaş altı çocukların ücretsiz tedavi edilmesi amaçlanıyor. Öte yandan paranın, koronavirüs ile mücadelede kullanılacağı kaydedildi.

    Dünya Bankası ndan Burundi nin sağlık sektörüne destek #1

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