Dünya Bankası'ndan doğal kaynakları verimli kullanma çağrısı Dünyanın kendi kaynaklarının tükenmemesi ve üzerinde yaşayan canlılara uzun yılar verimli olması için yapılması gerekenler raporlara yansıdı.

AA

Dünya Bankası, doğal kaynaklarla ilgili yeni bir Doğanın Sınırları: Doğal Sermaye ile Sürdürülebilirlik, Verimlilik ve Refahı Elde Etmek" raporunu yayınladı.

Bankanın yeni raporu, arazi, su ve diğer doğal kaynakların daha iyi tahsisinin ve yönetiminin, dünya genelinde tarım, otlatma ve ormancılık gelirinde yıllık yaklaşık 329 milyar dolarlık artış sağlayabileceğini ortaya koydu.

Dünya Bankası da bunun üzerine hava kirliliğinin azaltılması için doğal kaynakları daha verimli kullanma çağrısı yaptı.

Kaynaklar doğru kullanılırsa iklem değişikliğinin üstesinden gelinebilir

Dünya Bankası, ülkelerin doğal kaynaklarını daha verimli kullanmaları halinde iklim değişikliği, ekonomik verimlilik, gıda ve su güvenliği ile sağlık gibi küresel sorunların üstesinden gelinebileceğini bildirdi.

Raporun detayları

Arazi kullanımı tüm gelir düzeyindeki ülkelerde ve tüm bölgelerde verimsiz.

Arazinin daha verimli kullanılmasıyla hiçbir olumsuz ekonomik etki olmaksızın ek 85,6 milyar metrik ton karbondioksit eşdeğeri tutulabilir.

Bu miktarın mevcut oranlarda yaklaşık 2 yıllık küresel emisyona eş değer.

Bu dünyaya, atmosferdeki sera gazı konsantrasyonları kritik seviyelere ulaşmadan önce dekarbonize etmek için çok ihtiyaç duyulan zamanı verecek.

2050 yılına kadar dünyayı beslemeye yetecek ek gıda üretimi sağlanabilir

Raporda, arazi, su ve diğer doğal kaynakların daha iyi tahsisinin ve yönetiminin, dünya genelinde tarım, otlatma ve ormancılık gelirinde yıllık yaklaşık 329 milyar dolarlık artış ve 2050 yılına kadar dünyayı beslemeye yetecek ek gıda üretimi sağlayabileceği kaydedildi.