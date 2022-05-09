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    Dünya Bankası'ndan Lübnan'a 150 milyon dolarlık kredi

    Lübnan'ın girdiği ekonomik krizin ardından para birimi değerini kaybetti, üretim durdu ve akaryakıt sorunu yaşandı. Bu şartlarda gıda ihtiyacına cevap veremeyen Lübnan, buğday ithal etmek arayışında.
    • 09.05.2022 - 16:52
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 17:12
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    Dünya Bankası'ndan Lübnan'a 150 milyon dolarlık kredi

    Lübnan ekonomisinin yaşadığı kriz, dünyada yaşanan jeopolitik riskler ve küresel ekonomilerdeki olumsuzluklar nedeni ile derinleşti.

    Lübnan Ticaret Bakanı Emin Selam, Suudi Arabistan'a ait Al-Sharq Bloomberg Televizyonuna yaptığı açıklamada, Dünya Bankası'nın buğday ithalatı için 150 milyon dolarlık krediyi onayladığını söyledi.

    Selam, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkede bir süredir gündeme gelen gıda güvenliği ve buğday temini sorunu hakkında kısa açıklamada bulundu.

    "Lübnan Dünya Bankası'ndan acil krediyi alabilen ilk ülke oldu"

    Lübnan'ın, global jeopolitik ve ekonomik krizin sonucu meydana gelen gıda kriziyle başa çıkmak için Dünya Bankası ile bir süredir "acil kredi" üzerinde çalıştığını belirten Selam, "Lübnan acil krediyi alabilen ilk ülke oldu." ifadelerini kullandı.

    Dünya Bankası ndan Lübnan a 150 milyon dolarlık kredi #1

    Krediye nihai onay alındı

    Selam, "Dünya Bankası, buğday ithalatında kullanılması için 150 milyon dolarlık acil krediye nihai onayı verdi. 15 Mayıs genel seçimlerinden önce krediyi bakanlar kurulunun onayına sunacağız." diye konuştu.


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