Dünya Bankası’ndan Nijerya'ya 750 milyon dolar

Afrika kıtasının batısında yer alan Nijerya'nın, Dünya Bankası'ndan 750 milyon dolar kredi alacağı aktarıldı.

Nijerya'nın Maliye, Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanı Zainab Ahmed, başkent Abuja'da düzenlenen "Nijerya Kovid-19 Eylem, Kurtarma ve Ekonomik Teşviki" başlıklı programa katıldı.

YOKSUL AİLELERİN TÜKETİMİNİ DESTEKLEMEK İÇİN

Ahmed, burada yaptığı konuşmada, hükümetin, ülkenin ekonomisini yeniden canlandırmak ve yoksul ailelerin tüketimini desteklemek için Dünya Bankası'ndan 750 milyon dolar kredi alacağını belirtti.

Hükümetin bu krediyle ülkede koronavirüsün etkisini azaltmak için fırsatlar yaratacağını kaydeden Ahmed, "Ülkemizde artan iç huzursuzluğun temel nedenini görmezden gelirsek sonuçları çok kötü olur. Bu nedenle, koronavirüsün Nijerya halkına ve ekonomiye zarar vermemesi için sağlam bir yol bulmalıyız." ifadelerini kullandı.

“EKONOMİNİN İYİLEŞMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Ahmed, katıldığı programda yaptığı konuşmada ülkenin ekonomisinin iyileşmesi için farklı alanlarda çalışmalar yapıldığını ve yakında bu sorunun çözüleceğini söyledi.