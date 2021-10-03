Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya aşı için için 400 milyon dolarlık kredi

Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya aşı için için 400 milyon dolarlık kredi

Dünya Bankası'nın, koronavirüs aşısını yaygınlaştırması için Nijerya'ya 400 milyon dolarlık bir kredi paketini daha onayladığı aktarıldı.

Nijerya'nın ekonomisi koronavirüsten çok olumsuz etkilendiği için salgınla mücadelede eksik kaldı.

Dünya Bankası Nijerya Direktörü Shubham Chaudhuri, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın koronavirüs aşılarını yaygınlaştırması için 400 milyon dolarlık kredi paketini onayladıklarını belirtti.

"ETKİLİ KORONAVİRÜS AŞILARI SAĞLANACAK VE DAĞITILACAK"

Hükümetin salgının üçüncü dalgasıyla mücadele etmeye devam ederken vatandaşları aşılamanın çok önemli olduğunu dile getiren Chaudhuri, bu kredinin ülke içinde güvenli ve etkili koronavirüs aşısı edinimi ve dağıtımı için yardımcı olacağını ifade etti.

NİJERYA'DA KORONAVİRÜS TABLOSU

Nijerya'da salgının başından bu yana 205 bin 940 kişi virüse yakalandı. Bunlardan 193 bin 812'si sağlığına kavuştu. Virüs nedeniyle 2 bin 724 kişi yaşamını yitirdi.