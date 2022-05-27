Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 500 milyon dolarlık finansman desteği

Koronavirüs salgınının etkilerinden korunmak için Dünya Bankası kapsamında verilen desteklerden Türkiye de 500 milyon dolar alarak yararlandı.

Koronavirüs salgını, etkilerini azaltmaya başlasa da ülkemizi terk etmiş değil. Bu nedenle sağlık sisteminin ve kısıtlamalarda zarar gören iş gücünün desteklenmesi için halen bir finasman desteğine gerek var.

500 milyon dolarlık ek destek

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye’nin koronavirüs müdahalesi için 500 milyon dolarlık ek finansmanı onayladı.

Bu finansman, Dünya Bankası'nın koronavirüs Stratejik Hazırlık ve Müdahale Programı kapsamında onayladığı 100 milyon dolarlık krediyi tamamlayıcı etkiye sahip.

Aşılara etkili ve güvenli erişim için

AA'nın haberine göre ek finansman, Türkiye'de koronavirüs aşılarına güvenli ve etkili erişimi sağlamak için orijinal kredinin ölçeğini artırırken, salgına karşı genişletilmiş müdahalenin de bir bölümünü oluşturuyor.

Buna ek olarak Asya Altyapı ve Yatırım Bankası'ndan (AIIB), 250 milyon dolarlık eş finansman sağlanacak. Proje, şu an ve ileride satın alınan aşıların maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunacak.

Reformların gerçekleşmesine finansal destek

Projenin Görev Ekibi Lideri Nadwa Rafeh ise bu projenin hükümetin salgın boyunca olumsuz etkilenmiş olabilecek aktiviteler ve reformlar konusundaki finansal kapasitelerine odaklanmasına izin vereceğini aktardı.

Proje, 5 yılı geri ödemesiz olmak üzere, 10,5 yıl vadeli bir Yatırım Projesi Finansmanı (IPF) aracıyla finanse ediliyor.