Dünya Bankası'ndan Ukrayna'ya 200 milyon dolar

Dünya Bankası, şehirleri zarar gören ve vatandaşları zor durumda kalan Ukrayna'da temel sosyal hizmetleri desteklemek amacıyla yaklaşık 200 milyon dolarlık ek finansman sağlanacağını duyurdu.

Savaşın etkilerini hafifletmek amacıyla Dünya Bankası tarafından Ukrayna'ya sağlanan toplam desteğin tutarı 925 milyon doları aştı.

UKRAYNA'YA YAPILAN DESTEK MİKTARI ARTIYOR

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, bu finansmanın Dünya Bankası'nın geçen hafta onayladığı 723 milyon dolarlık finansmana ilave olduğu belirtildi.

Geçen hafta onaylanan finansmanın 350 milyon dolarının Ukrayna'ya ödendiği aktarılan açıklamada, ülkedeki temel sosyal hizmetleri desteklemek amacıyla yaklaşık 200 milyon dolarlık ek finansman sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu finansmanın Dünya Bankası Grubu'nun daha önce Ukrayna için hazırlandığını duyurduğu 3 milyar dolarlık destek paketinin bir parçası olduğu bilgisi paylaşıldı.

TOPLAM DESTEK TUTARI 925 MİLYON DOLAR

Dünya Bankası tarafından Ukrayna için seferber edilen toplam destek tutarının halihazırda 925 milyon doları aştığı belirtilen açıklamada, Avusturya'nın Ukrayna'ya hibe kaynaklarının aktarılmasını kolaylaştırmak için Dünya Bankası'nca kurulan çok donörlü güven fonuna yaklaşık 11 milyon dolarlık katkıda bulunduğu ve bu fondaki mevcut tutarın 145 milyona ulaştığı ifade edildi.

SAVAŞ ALTYAPIYA ZARAR VERDİ

Açıklamada, tam etkisi belirsizliğini korumasına rağmen Rusya'nın Ukrayna'ya müdehalesenin artan sayıda sivil zayiata neden olduğu, geçim kaynaklarını yok ettiği ve kritik sivil altyapıya zarar verdiği aktarıldı.

Öte yandan Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Washington Post tarafından düzenlenen bir video konferans etkinliğinde, bankanın Ukrayna'ya yönelik 3 milyar dolarlık destek paketini 6 ile 8 hafta içinde tamamlamayı umduğunu söyledi.