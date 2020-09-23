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    Dünya borsaları 23 Ekim’de güne dalgalı başladı

    Koronavirüsün etkisindeki küresel ekonomiler, veriler açıklandıkça seyrini değiştiriyor. Dünya borsaları dünkü düşüşün ardından bugün güne değer kayıplarının yanı sıra kazançları ile de devam ediyor.
    • REUTERS
    • 23.09.2020 - 08:51
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    Dünya borsaları 23 Ekim’de güne dalgalı başladı

    Asya borsaları ABD hisse piyasasındaki yükselişi devam ettiremedi.

    Küresel ekonomik toparlanma üzerindeki baskılar yatırımcıları tedirgin ederken ABD'de enflasyonun gerileyeceğine yönelik beklentiler doların son 2 ayın en yüksek seviyelerini görmesini sağladı.

    ASYA-PASİFİK BORSALARINDA MSCI ENDEKSİ YATAY SEYREDİYOR

    Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi iki günlük gerilemenin ardından yatay seyretse de risk iştahının güçlü olmadığına işaret etti.

    JAPONYA'DA TATİL BİTTİ

    Japonya'nın Nikkei endeksi iki günlük tatilden sonraki ilk işlem gününde yüzde 0,6 ekside seyretti.

    GÜNEY KORE'NİN KOPSİ ENDEKSİ GERİLEDİ

    Shanghai ve Hong Kong borsaları yatay seyrederken ASX 200 yüzde 1,6 yükseldi. Güney Kore'nin Kospi endeksi koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle yüzde 0,8 geriledi.

    ASYA PİYASALARINDA DOLARIN DURUMU

    Asya piyasalarında euro dolar karşısında son iki ayın en düşük seviyelerine yakın 1.1683 dolar seviyesinden işlem gördü.

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