Haberler

Ekonomi Haberleri

Dünya borsaları 23 Ekim’de güne dalgalı başladı

Dünya borsaları 23 Ekim’de güne dalgalı başladı

Koronavirüsün etkisindeki küresel ekonomiler, veriler açıklandıkça seyrini değiştiriyor. Dünya borsaları dünkü düşüşün ardından bugün güne değer kayıplarının yanı sıra kazançları ile de devam ediyor.