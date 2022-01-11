Dünya Ekonomi Forumu: İklim krizi en büyük küresel risk

Londra Merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan ve her yıl ocak ayında Davos kasabasında düzenlenen yıllık toplantısı ile tanınan Dünya Ekonomi Forumu (WEF), “Küresel Riskler 2022” raporunu yayınladı.

Bu yıl 17'ncisi yayınlanan raporda, uzun vadeli başlıca risklerin ilk sırasında iklim krizinin olduğu belirtilirken, büyüyen sosyal gelir uçurumu, artan siber tehditler, salgın devam ederken eşit olmayan bir küresel toparlanma olasılığının da uzun vadeli riskler arasında görüldüğü belirtildi.

WEF Küresel Riskler raporunda, gelecek 10 yıl içerisinde en büyük üç risk arasında olarak, iklim eylem planında başarısız olunması, iklim koşullarının aşırı sertleşmesi, biyolojik çeşitliliğin yok olması olasılıkları sayıldı.

KÜRESEL BİR EKONOMİK TOPARLANMANIN ÜÇ YILDAKİ DEĞİŞKENLİĞİ

İnsanın doğaya verdiği zararın giderek artması, doğal kaynaklara erişimde zorluk yaşanması, borç krizlerinin oluşması ve dünyada jeo-ekonomik zıtlıkların gün yüzüne çıkmasının da ilk 10 küresel risk arasında yer aldığı belirtilen raporda ayrıca çoğu uzmanın küresel bir ekonomik toparlanmanın önümüzdeki üç yıl içinde değişken ve dengesiz olacağına inandığı kaydedildi.

"TOPLUMSAL BÖLÜNMELERİN ARTIŞI GERİLİME YOL AÇIYOR"

Rapora ilişkin yapılan basın açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen Dünya Ekonomik Forumu Genel Müdürü Saadia Zahidi, sağlık sorunları ve ekonomik istikrarsızlıkların toplumsal bölünmeleri artırdığını belirterek, "Bu durum ise toplumlar arasında ve uluslararası topluluklar arasında iş birliğinin daha eşit ve hızlı bir küresel iyileşme sağlaması için temel oluşturacak bir zamanda gerilim yaratıyor.“ ifadesini kullandı.

"ÇOK PAYDAŞLI YAKLAŞIM BENİMSENMELİ"

Zahidi, “Küresel liderler bir araya gelmeli, amansız küresel zorluklarla mücadele etmek ve bir sonraki krizin öncesinde direnç oluşturabilmek için koordineli ve çok paydaşlı bir yaklaşım benimsemeli.” değerlendirmesinde bulundu.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İNSANLIĞIN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI UZUN VADELİ EN BÜYÜK TEHDİT"

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan Zurich Sigorta Grubu Risk Yetkilisi Peter Giger de iklim krizinin, insanlığın karşı karşıya olduğu uzun vadeli en büyük tehdit olmaya devam ettiğini kaydederek, iklim değişikliği konusunda harekete geçilmemesinin, küresel GSYH'yi altıda bir oranında küçültebileceği öngörüsünü paylaştı.

Giger ayrıca 31 Ekim-12 Kasım 2021 tarihleri arasında İskoçya'nın Glasgow şehrinde düzenlenen COP26 kapsamında verilen taahhütlerin halihazırdaki küresel ısınmanın 1,5 santigrat derecenin altında tutulması hedefi için yeterli olmadığını söyledi.