Dünya Ekonomik Forumu: Küresel cinsiyet eşitsizliğini gidermek durma noktasında Küresel Cinsiyet Farkı 2023 Raporu'na göre yaşanan krizler cinsiyet eşitliğini azaltma yolunda atılan adımlara zarar verdi. Elde edilen başarı azaldı. Cinsiyet eşitliğinin giderilmesi için daha 131 yıla ihtiyaç var.

AA

Dünya Ekonomik Forumu: Küresel cinsiyet eşitsizliğini gidermek 131 yıl alabilir

Dünyada bu yıl cinsiyet eşitsizliğini gidermek için kaydedilen ilerleme yüzde 0,3 ile neredeyse durma noktasına geldi.

İlerlemenin bu hızda devam etmesi durumunda küresel cinsiyet eşitsizliğinin ancak 131 yılda giderilebileceği belirlendi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun 146 ülkede "ekonomik katılım ve fırsat", "eğitimsel kazanımlar", "sağlık ve hayatta kalma" ve "siyasi yetkilendirme" olmak üzere 4 temel alanda cinsiyet eşitsizliğinin değişimini ölçtüğü Küresel Cinsiyet Farkı 2023 Raporu'na göre, dünyada cinsiyet eşitsizliğini gidermek için sağlanan ilerlemenin hızı yaşanan çeşitli krizler nedeniyle büyük ölçüde yavaşladı.

Cinsiyet eşitsizliği bir yılda sadece yüzde 0,3 azaldı

Cinsiyet eşitsizliği, geçen yıla göre sadece yüzde 0,3 kapandı. Bu yavaş ilerlemede, eğitimsel kazanımlarda cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına ilişkin iyileşme ana faktör oldu.

2026'dan yana bu ilerleme yüzde 4,1 iyileşebildi

WEF'in raporu yayınlamaya başladığı 2006'dan beri cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında sadece yüzde 4,1 iyileşme kaydedildi.

Eşitliğin tarihi: 2154

Dünyada cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesine yönelik ilerlemenin mevcut hızda devam etmesi durumunda bu farkın ancak 2154'te, yani 131 yıl içinde kapanabileceği tespit edildi.

Bu süre, ekonomik eşitsizliği kapatmak için 169 yıl, siyasi yetkilendirme alanındaki eşitsizliği kapatmak için ise 162 yıl alabilir.

Cinsiyet eşitliğinde en yüksek oran İzlanda'da

Dünyada hiçbir ülkede cinsiyet eşitliği yüzde 100 sağlanamamış olsa da İzlanda yüzde 91,2 ile bu konuda ilk sırada yer aldı ve üst üste 14 yıldır en yüksek oranın görüldüğü ülke oldu.

Bu oran; Norveç'te yüzde 87,9, Finlandiya'da yüzde 86,3, Yeni Zelanda'da yüzde 85,6 ve İsveç'te yüzde 81,5 olarak belirlendi.

Almanya'da ise cinsiyet eşitliği oranı yüzde 81,5, Nikaragua'da yüzde 81,1, Namibya'da yüzde 80,2, Litvanya'da yüzde 80 ve Belçika'da yüzde 79,6 oldu.

Belçika, ilk kez cinsiyet eşitliğinin en yüksek olduğu 10 ülke arasına girdi.

Türkiye, 129'uncu sırada

Türkiye, yüzde 63,8 ile cinsiyet eşitliğinde 129'uncu sırada yer aldı.

Cinsiyet eşitliğinde en en düşük oran Afganistan'da

Afganistan yüzde 40 ile cinsiyet eşitliğinin en düşük ölçüldüğü ülke olurken, bunu yüzde 57 ile Çad, Cezayir, İran ve Pakistan izledi.

Bölgesel bazda Avrupa, yüzde 76,3 ile cinsiyet eşitliğinin en yüksek ölçüldüğü bölge olurken, Avrupa'yı, yüzde 75 ile Kuzey Amerika, yüzde 74,3 ile Latin Amerika ve Karayipler, yüzde 69 ile de Avrasya ve Orta Asya izledi.

Sahra Altı Afrika'da bu oran yüzde 68,2, Güney Asya bölgesinde yüzde 63,4 ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yüzde 62,6 oldu.