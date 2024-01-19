Dünya Ekonomik Forumu'nun nisanda ev sahibi Suudi Arabistan olacak Suudi Arabistan'ın, nisan ayında Dünya Ekonomik Forumu toplantısına ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

AA

İsviçre'nin Davos kasabasında "Güveni Yeniden İnşa Etmek (Rebuilding Trust)" ana temasıyla gerçekleştirilen 54. Dünya Ekonomik Forumu (WEF), beşinci gün oturumlarının ardından bugün sona erdi.

Suudi Arabistan Ekonomi ve Planlama Bakanı Faysal Bin Fadhil Al İbrahim, Dünya Ekonomik Forumu'nun özel toplantısının nisan ayında Riyad'da yapılacağını bildirdi.

Yeni toplantıda küresel iş birliği, ekonomik büyüme ve enerji konuları üzerine yoğunlaşılacak.

Toplantı 28-29 Nisan'da

Al İbrahim, WEF’in Davos’taki yıllık toplantısında bir panelde yaptığı açıklamada, 28-29 Nisan'da yapılması planlanan WEF'in özel toplantısının küresel iş birliği, ekonomik büyüme ve enerji konularına odaklanacağını belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)