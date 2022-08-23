Dünya ekonomileri veri gündemine yoğunlaştı

Küresel piyasalar, merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği endişeleriyle negatif seyir izliyor.

Küresel piyasalarda, bugün dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Dünyanın önde gelen ekonomilerinde yüksek enflasyon ve düşük büyüme temasının korunmasıyla, yatırımcı fiyatlamaları açısından merkez bankalarının alacağı aksiyonlar ve sözle yönlendirmeleri belirleyici olmaya devam ediyor.

Bugün gündem yoğun

Bugün, yurt içinde Tüketici Güven Endeksi, dünya genelinde ise öncü PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.090 seviyesinin direnç, 3.030 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Dünya resesyon kaygıları ile hareket ediyor

ABD'de söz konusu gelişmeler piyasaları domine ederken, Avrupa'da yükselen enerji krizi ve bölgenin en büyük ekonomisi Almanya'ya dair artan resesyon kaygıları, Asya'da Çin ekonomisine ilişkin artan huzursuzluklar, küresel çapta risk iştahının düşük kalmasına neden oluyor.

Dolar endeksi 109,1'e yükseldi

Bu gelişmelerle dün pay piyasalarında negatif bir seyir izlenirken, artan dolar talebi ile dolar endeksi 109,1'e yükseldi. Dolar endeksi, temmuzda 109,3 ile son 20 yılın en yüksek seviyesini görmüştü. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 3,04 ile bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.

New York borsasında düşüş

New York borsasında da dün ortalama yüzde 2'nin üzerinde düşüş yaşandı. Dow Jones endeksi yüzde 1,91 ve S&P 500 endeksi yüzde 2,14 gerileyerek 2 haftanın en düşük seviyesinden kapanırken, her iki endeks de 2,5 ayın en kötü performansını sergiledi. Nasdaq endeksi ise yüzde 2,55 ile 2 ayın en sert düşüşünü kaydetti.

Hollanda'da eylül vadeli doğalgaz fiyatları 280 euroyu geçti

Avrupa tarafında, Hollanda'da işlem gören eylül vadeli doğalgaz fiyatları 280 euroyu aştı. Öte yandan dün Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülke ekonomisinde bir resesyon olasılığının giderek arttığını ve enflasyonun sonbaharda yüzde 10 ile çift haneye ulaşabileceğini bildirdi.

Asya borsaları negatif seyirde

Asya borsalarında negatif bir seyir izlenirken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,20 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,1 geriledi.