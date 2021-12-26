Dünya ekonomisi ilk kez 2022'de 100 trilyon doları aşacak

Dünya ekonomisi ilk kez 2022'de 100 trilyon doları aşacak

Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi, dünya ekonomisinin 2022'de 100 trilyon doları aşacağını ortaya koyan bir rapor yayınladı. Aynı rapora göre Türkiye 2036'da dünyanın 19. ekonomisine sahip olacak.

Merkezi Londra'da bulunan Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi'nin (CEBR) yıllık Dünya Ekonomi Ligi Tablosu raporunun 2022 yılı versiyonuna göre, dünya ekonomisi GSYH'si ilk kez 2022'de 100 trilyon doları aşacak.

TAHMİNLER ÖNE ÇEKİLDİ

CEBR'nin raporuna göre, dünya ekonomisi 2022'de ilk kez, önceki tahminlerden 2 yıl önce, cari fiyatlarla 100 trilyon doları aşmaya hazırlanıyor. CEBR, geçen yıl dünyanın GSYH'sinin ilk kez 2024'te 100 trilyon doları aşacağı tahmininde bulunmuştu.

ÖNGÜRÜYE GÖRE ÇİN, ABD'Yİ GEÇECEK

Çin, 2030'da ABD'yi geçerek dünya ekonomisinin en büyüğü olacak. CEBR, bir yıl önceki tahmininde Çin'in ABD'yi 2028'de geçeceğini öngörmüştü.

Çin'in ekonomik büyümesi 2020'den 2025'e kadar olan dönemde ortalama yüzde 5,7, 2026-2030 döneminde yüzde 4,7 ve 2030-2035 döneminde ise yüzde 3,7 olacak.

HİNDİSTAN LİSTEDE YÜKSELİYOR

CEBR'in öngörülerine göre, Hindistan, dünyanın en büyük 6'ncı ekonomisi Fransa'nın sıralamasını gelecek yıl tekrar elinden alacak ve 2031'de de daha önce tahmin edilenden bir yıl sonra, 3'üncü büyük ekonomi olacak.

ALMANYA'NIN JAPONYA'YI GEÇMESİ BEKLENİYOR

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, 2033'te Japon ekonomisini geçecek.

2036'da dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi sırasıyla Çin, ABD, Hindistan, Almanya, Japonya, İngiltere, Fransa, Endonezya, Brezilya ve Rusya olacak. ABD'deki koronavirüs sonrası hızlı ekonomik büyümeden yarar sağlayan Kanada 11'inci, Güney Kore 12'nci, İtalya 13'üncü, Avusturalya 14'üncü, İspanya 15'inci, Meksika 16'ncı, Suudi Arabistan 17'nci, Hollanda 18'inci, Türkiye 19'uncu ve Vietnam 20'nci sırada yer alacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE SÜRECEK

Rapora göre, küresel GSYH, koronavirüsün neden olduğu sağlık ve ekonomik kriz kaynaklı toparlanmanın devam etmesiyle yükselecek ancak enflasyonun devam etmesi halinde politika yapıcıların ekonomilerin yeniden resesyona girmesini önlemesi zor olacak.

CEBR Başkan Yardımcısı Douglas McWilliams, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "2020'ler için önemli olan konu, dünya ekonomilerinin enflasyonla nasıl mücadele edeceğidir." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE EKONOMİSİ HIZLI BÜYÜYECEK

CEBR raporuna göre, dünyadaki çoğu ülkenin aksine Türkiye ekonomisi, 2020'de yüzde 1,8 büyüdü ve 2021'de yüzde 9 ile daha hızlı büyüyecek.

Türkiye'de kamu maliyesinin sağlıklı durumda olduğu belirtilen rapora göre, ülkenin 2020'de yüzde 39,8 olan kamu borcunun GSYH içindeki payı 2021'de yüzde 37,8'e düştü.

"TÜRKİYE 2036'DA DÜNYANIN EN BÜYÜK 19'UNCU EKONOMİSİ OLACAK"

Türkiye'nin ekonomik büyümesinin 2022'den 2026'e kadar ortalama yüzde 3,4 ve 2027-2036 döneminde yüzde 3,7 olacağını öngören CEBR, Türkiye'nin 2036'da dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında 19. sırada yer alacağı tahmininde bulundu.