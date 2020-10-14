Dünya ekonomisi, koronavirüse odaklı seyir izliyor

Küresel piyasalarda koronavirüs salgınına ilişkin olumsuz haber akışı ve vaka sayısındaki artışın etkisiyle dün negatif bir seyir izledi. Bugünkü verilerin ışığında yönünü aramaya devam edecek.

Bugün Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de ise Üretici Fiyatları Endeksi verileri takip edilecek.

IMF’NİN YAYINLADIĞI RAPOR TEDİRGİNLİĞE NEDEN OLDU

Uluslararası Para Fonu (IMF), dün yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim ayı sayısında, küresel ekonomideki daralmanın özellikle gelişmiş ekonomilerde tahminlerden iyi gelen ikinci çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerinin etkisiyle öngörülenden daha az olacağını belirterek, dünya ekonomisine ilişkin 2020 daralma tahminini yüzde 5,2'den yüzde 4,4'e revize etti.

DÜNYA BANKASI, KORONAVİRÜS TEDAVİSİ İÇİN GEREKLİ ARAŞTIRMALARA DESTEK VERDİ

Hastalığın tedavisine ilişkin gelişmelere bakıldığında, dün ABD merkezli ilaç üreticisi Johnson and Johnson, bir katılımcının hastalanması nedeniyle Koronavirüs aşı denemelerine ara verdiğini duyurdu. Salgın üzerine araştırmalar yapan ilaç firması Eli Lilly'nin klinik testlerinin de "potansiyel güvenlik endişesi" nedeniyle durdurulduğu açıklandı. Bununla birlikte Dünya Bankası da koronavirüs aşılarının, testlerinin ve tedavilerinin satın alınması ve dağıtımını finanse etmek amacıyla 12 milyar dolarlık kaynağı onayladı.

ABD’DE DESTEK PAKETİ ONAYLANACAK

Salgının ekonomik etkilerine yönelik ABD'de hayata geçirilmesi planlanan destek paketi de gündemdeki yerini korurken, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Senatonun gelecek hafta daha küçük bir destek paketi tasarısını oylayacağını ifade etti.

Öte yandan dün, ABD'li bankalar üçüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı.

NEW YORK BORSASI'NDA DOW JONES ENDEKSİ DEĞER KAYBETTİ

ABD'de dün açıklanan enflasyon verisi de eylülde beklentiler doğrultusunda açıklanırken, bu gelişmelerle New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,54, S&P 500 endeksi yüzde 0,61 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti. Dolar endeksi dün 93,1 seviyelerinden başladığı günü 93,6 seviyelerinden tamamlarken, bugün 93,5 seviyelerinde yatay hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise dün yüzde 0,7260'ya kadar gerilemesi sonrası bugün yüzde 0,7310 civarında bulunuyor.

ŞİRKTELER BİLANÇOLARINI AÇIKLAYACAK

Bugün United Airlines, UnitedHealth, Goldman Sachs, Wells Fargo, Bank of America gibi önemli şirketlerin bilançolarını açıklayacağını aktaran analistler, ayrıca eylül ayı ÜFE verilerinin izleneceğini ifade etti.

ALMANYA'DA DAX 30 ENDEKSİ KAYIPTA

Koronavirüs vaka sayısındaki artışa ilişkin endişelerle pay piyasalarında düşüş yaşanırken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,91, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti.

Euro/dolar paritesi ise dün 1,18 seviyelerinden düşüşe geçerek 1,1731'e kadar gerilerken, bugün de 1,1745 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

BOEİNG'E SAĞLANAN YASA DIŞI DESTEKTEN ÖTÜRÜ KESİLEN CEZA, AVRUPA ENDEKSLERİNE POZİTİF YANSIDI

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Washington yönetiminin Boeing'e sağladığı yasa dışı desteklemelerinden ötürü Avrupa Birliği'nin ABD'ye yaklaşık 4 milyar dolarlık ilave gümrük vergisi uygulamasına onay verdiğini açıklarken, bugün Avrupa endeks vadelilerinde pozitif bir seyir izlenmesi dikkati çekti.

ASYA PİYASALARI DALGALI

Japonya'da sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin beklentilerin altında kalmasına karşın, Nikkei 225 endeksi Asya borsalarından pozitif ayrışarak kapanışa yakın yüzde 0,1 yükseldi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 gerilerken, Güney Kore Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 0,5 ile rekor düşük düzeyde tutmasının ardından Kospi endeksi de yüzde 0,7 değer kaybetti.